陳浩民力證與保姆助理同枱吃飯　冇叫人食剩餸：謝謝網友還原真相

陳浩民與老婆蔣麗莎育有一子三女，一家六口長居內地。早前陳浩民同老婆在上海封城期間頻頻開直播，更一邊食飯，一邊直播，期間蔣麗莎提醒老公要打包剩餸給保姆食，但這個舉動就惹來爭議。日前有網民上載了一段以「陳浩民保姆剩菜時間，這就是事情的真相」為題的短片，而陳浩民亦有轉載，並對這位網民表示感謝：「謝謝網友發出正義之聲還原真相，我們是同枱吃飯，我沒有給人吃剩飯，請媒體自重。」



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事緣去年蔣麗莎曾在直播中表示不會將剩餸倒掉，而會留給保姆，當時不少網民都認為此舉不尊重保姆，而且不衛生，應該先將餸菜預先留起，對於網民的指責，陳浩民同蔣麗莎當時並未有作出澄清，並馬上結束直播。早前兩人疑似又要保姆食剩餸，因而再被網民指責，不過蔣麗莎就主動還擊：「我每個月花兩萬工資是請保姆幹活的，不是來享福，誰家僱保姆是用來養的？」並指自己沒有與保姆同枱食飯的習慣：「員工就要有員工的樣子，不可以和老闆一起吃飯，吃我和老公的剩菜沒有不尊重，相反保姆很感激的。」又強調：「自家保姆雖然辛苦點，但每個月兩萬工資，在上海也是很高的。」

陳浩民同蔣麗莎因被爆要保姆食剩餸而引發爭議。（影片截圖）

兩人曾直播食小龍蝦，但就「不吃蝦頭、蝦尾，只會吸一點中間的味」，惹來網民批評他們浪費食物。（影片截圖）

片中所見陳浩民同蔣麗莎又在食飯期間開Live，期間蔣麗莎還主動夾餸給身邊的助理，可見他們是與助理同枱食飯，而陳浩民同蔣麗莎食完之後，陳浩民就將枱面收拾乾淨，並將原本放在面前的餸菜遞給助理，方便工作人員夾餸。對此，不少網民都留言表示支持，力撐陳浩民夫婦並沒有刻薄保姆：「謠言止於智者」、「大家都是一桌吃飯的，不存在剩菜之說」、「終於有人還原真相了」。

陳浩民食完之後將枱面收拾乾淨，並將原本放在面前的餸菜遞給助理，方便工作人員夾餸。（影片截圖）