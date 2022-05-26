陳自瑤再做女一演《母親的乒乓球》 《殘酷一叮》《獎門人》翻生
撰文：黃欣華
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無綫《周年慶典節目巡禮 2022》今午（26日）於將軍澳電視廣播城舉行，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉先生、總經理（商務營運）蕭世和帶領全台近 100 位藝員都以盛裝打扮出席，落力向現場廣告客戶推介下半年一連串節目，包括 :《香港回歸 25 周年獻禮》的戲劇及綜藝節目、《獎門人 25 周年及香港小50 周年》等等。
當中，最吸睛就要數到陳自瑤將再做女一，與陳展鵬合作新劇《母親的乒乓球》。而男藝人以周嘉洛最受重用，共主演4套劇而稱冠，另外馬國明、陳豪兩位視帝各有兩套。至於女演員方面，唐詩詠及龔嘉欣分別有3套劇在手。
另一重點，《殘酷一叮》再翻生！傳承「娛樂盡興至上、唔啱睇就叮走」的《殘酷一叮》精神，《全城一叮》今次廣邀「全」個電視「城」的藝員報名參加，讓一眾藝人施展渾身解數，構思創作不同表演項目，一展才華，在一叮賽制下過五關斬六將，展現不為人知的才能，懷才適遇，一躍成名，憑實力爭取最後能登上台慶演出的大舞台！
除此之外，TVB更會以「向一系列選秀節目致敬」為旗號，舉辦一場經典選秀，包括「全能司儀選拔大賽」、「健美先生小姐選舉」、 「超級新星競選」、「星級夫婦競選」、「港姐華姐再競選」等等，勾起集體回憶之餘，亦召集全台新力軍參賽，發掘演藝界接班人！而《獎門人系列》亦會歸來，改名《獎門人開心萬歲》，繼續發放開心正能量！
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