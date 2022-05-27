泰國神探出手調查女星Tangmo溺斃案　人證物證有齊都唔可以公開？

泰國女星Tangmo（Pataratida Pacharawirapong）於今年2月與好友乘坐遊艇時突然離奇墮河身亡，案件疑點重重惹起外界關注。事隔三個月後，Tangmo的Facebook突然更新，並「申冤」道「被信任的朋友陷害」、「還在等待你們五個人說出真相，如果不說實話，我將向大家揭露真相，到底船上發生什麼事」，令人毛骨悚然。

泰國女星Tangmo今年2月與好友乘坐遊艇時，突然離奇墮河身亡。（IG@melonp.official）

其實早在「申冤」事件發生前，泰國一位名為「天才大叔」的男子就決定介入案件當中，望為Tangmo沉冤得雪，天才大叔多次直播表示自己已經掌握到此次事件中的關鍵證據，透露Tangmo事件並不是一般的墮河意外，根據YouTube影片頻道「泰二代Vita Travel With VitaPlai」翻譯，天才大叔多次公開事件的真相，如Tangmo身體的傷痕並不是遊艇的螺旋槳造成，而是由K2折疊刀而造成，隨後更有人抓住Tangmo腿直到血液流乾後，從船頭把Tangmo拋下。

近日天才大叔大爆當時曾經與Tangmo乘遊艇遊玩的友人成為污點證人，因此已經掌握事件的來龍去脈，但是他透露因為警方貪污的情況出現，以及泰國司法部特別調查部門DSI不考慮把這次的事件作為特別案件，因此天才大叔表示自己不會再公開自己手上的證據，而是計劃越級交給參議院處理，令到事件的真相遲遲未能公開。在這期間大叔收到不少死亡恐嚇，更表示假如自己在這段時間離世，一定與Tangmo案件有關。

據了解現時天才大叔已經掌握事件的來龍去脈。（YouTube/@泰二代Vita Travel With VitaPlai）

到底這位天才大叔是什麼來頭呢，這位天才大叔名為Atchariya Ruangrattanpong，當中的「Atchariya」就有天才的意思。現年55歲的天才大叔被譽為「泰國柯南」，是犯罪受害者援助會主席，於1988年在東南亞大學畢業後從事土木工程，除此之外更擁有法學學士學位。

自己早年不慎被一位老闆騙取近200萬泰銖（約45萬港幣），更因為這位老闆與警方關係良好而反被起訴，在天才大叔的極力反抗後法院駁回數訴，但卻留有案底，導致天才大叔難以尋覓新工作，於是他在2009年創立犯罪受害者援助會主席幫助有相同經歷的人，這個協會現時約有一百名會員，當中有成員是不同方面的專家及警察，因此可以能有不同渠道獲得資料，所以Tangmo事件仍然有很多變數。

大叔信唔過現時有份參與案件的警方。（YouTube/@泰二代Vita Travel With VitaPlai）

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