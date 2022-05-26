東張西望｜新冠患者康復後性生活大受影響：跌watt跌得好厲害

東張搵嚟兩位新冠康復男士接受訪問，輝哥本身肓有兩名仔女，他指確診期間症狀輕微，但康復後出現「有心無力」狀況。(影片截圖）

國外有研究發現，有男性確診病患出現性功能障礙，甚至造成陰莖縮短。今晚播出嘅《東張西望》搵嚟兩位曾確診新冠嘅男士接受訪問。40幾歲嘅陳先生2月底時確診，他指感覺有如做完大手術一樣，就連喺屋企由房行去廁所都有氣無力。陳先生表示由於當時已有報告指新冠康復者前列腺或許會受到影響，於是佢亦特別留意自己嘅情況：「第一、二次見到有小血塊喺精液之中 ，但完全冇痛楚。亦試過未開始已完結，咁多年都未試過，好唔正常、好突然。（性生活受到影響?)會，避咗呢件事 ，太太留意到都問『點解次次都係咁』。

陳先生康復後性功能出現障礙。(影片截圖）

陳先生在醫生的建議下，去驗液尿以及驗精液，報告指出其液尿正常，但精液有紅血球同白血球，代表有發炎情況，而精子數目、活動量、存活率全部都係唔合格，醫生表示由於係新冠後遺症，所以暫時未有西藥可以醫治。

報告結果顯示為不孕。(影片截圖）

《東張》亦搵嚟三月時確診嘅輝哥訪問，輝哥表示康復之後，試過夜尿時感到陰莖囊之間有拉扯感覺：「喺性方面，九成男人都覺得自己威過人，自己知道自己能力去到邊，但我跌watt跌得好厲害，呢個係確診後康復的問題。」雖然暫時未有西藥可以醫治，但林志秀教授就話可以由中藥肉蓯蓉入手，肉蓯蓉有補腎陽、益精血的功效。

中醫建議嘅補腎陽湯。