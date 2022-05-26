唐詩詠着5吋高踭鞋上台跌倒　派定心丸表示冇事：冇拗親冇刮親

無綫《周年慶典節目巡禮 2022》今午（26/5）於將軍澳電視廣播城舉行，全台近百位藝員出席，向現場廣告客戶推介下半年各個嶄新節目。不過活動中途卻發生意外，唐詩詠上台時不慎跌倒，幸得陳山聰立即上前協助，有驚無險。



唐詩詠上台時不慎跌倒。（葉志明攝)

詩詠接受《香港01》訪問時向大家派定心丸表示：「冇事，我冇拗親都冇刮親，每年大型活動都擔心會發生呢啲事，但過去10幾年都冇發生，就係今日條電線同埋塊膠板我就跌親。好彩陳山聰好大力，佢好快已經捉住咗我，但我都有返啲重量，捉住我再慢慢跣返落地下。」她續說今天穿了5吋高的高踭鞋：「不過平時台慶都習慣咗，所以希望大家睇得開心。」

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2022年下半年即將播出由詩詠有份主演的兩套重頭劇，包括《白色強人II》以及《超能使者》，問到詩詠是否希望力爭視后和劇后殊榮，她笑說：「過去呢幾年，我係非常之努力去拍劇，希望可以做到一個target數目，我就可以放一個悠長假期。我冇諗過啲劇咁快一次過出，希望可以分開兩、三年咁出。」她指早前努力了一段時間，現時正在休息又碰巧劇集即將播出，可說是Perfect Timing：「再休息下先，等啲劇播晒我就再努力。」

詩詠今天穿了5吋高的高踭鞋。（葉志明攝）

收視一直都是網民關注的話題，對於即將播出的兩部劇集的收視有信心嗎？詩詠認為收視和觀眾反應同樣重要：「能夠有兩者就非常完美，但有其中一個都好好。《白色》因為有第一輯嘅關係，所以（收視）會有信心，《超能》係一個新嘅題材，希望都可以兩者皆備。」