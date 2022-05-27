林志玲17年前墮馬斷6條肋骨　竟連基本保險都沒有：因我還是小模

今年榮升媽媽的台灣名模林志玲，近日出新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，送給兒子，希望把自己過往墮馬、結婚、備孕的那些「曾經」，一一講給兒子聽。當中更爆出17年前在大連拍廣告墮馬意外，原來連最基本的保險都沒有﹗

今年榮升媽媽的台灣名模林志玲，近日出新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，送給兒子，希望把自己過往摔馬、結婚、備孕的那些「曾經」，一一講給兒子聽。（圖／志玲姊姊慈善基金會）

2005年林志玲於大連拍廣告，從失控奔馳的馬上一躍而下，摔斷6根肋骨，事後林志玲臥床長達十多日才搭專機飛返台灣，治療長達2個月再加4個月不斷復健休養，才重返工作崗位。當時廣告廠商和經紀公司都表示，已為她投保數千萬元的高額意外險，但通常意外險理賠項目只包括身故、殘障以及重大燒燙傷，就算有實支實付的骨折險，理賠金額也通常不高，更別說林志玲康復時期無法工作的損失。

2005年林志玲於大連拍廣告，從失控奔馳的馬上一躍而下，摔斷6根肋骨，事後林志玲臥床長達十多日才搭專機飛返台灣。（視覺中國）

林志玲在書中首次爆出因為當年仍是小模，重大意外竟連最基本的保險都沒有：「經紀公司及家人對於誰該負責、誰該解決，有著來來回回的討論，當然也包括大律師的各種建議，覺得這個案件太受矚目，必須要訴訟索賠。因為當時還是小模的我，連基本保險都沒有。記憶中，我用了非常微弱的力氣說，都不需要，請大家放手，我會自己好起來。」

林志玲墜馬摔斷6根肋骨，事後接近半年才能復工。（視覺中國）

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