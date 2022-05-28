丁子朗自爆曾半年冇工開想轉行　拍劇受盡冷言冷語：你擘大個口啦

陳敏之的個人YouTube Channel 《Chi Chat》最新一集就找來丁子朗做嘉賓，丁子朗就分享當年以19歲之齡參加香港先生成為三料亞軍後入行，憑着俊朗的外表和肌肉的外型，他承認一直有不少演出機會，但仍試過半年冇工開，令他一度迷失。

二人私下感情要好！（影片截圖）

二人更曾一齊睇演唱會！（影片截圖）

原本工作不斷的丁子朗透露有近半年時間幾乎零工作：「因為我一選完就好多嘢做，又拍劇又拍節目，突然之間有6個月冇嘢做，去到第5個月嘅時候我就係度諗我係咪唔應該做呢一行，有朋友叫我去考保險，我真係去考咗。（真㗎？）有兩個試，我考咗一個，因為我係一定要做嘢嘅人嚟。」

丁子朗稱家人非常擔心他的經濟狀況。（影片截圖）

除此之外，丁子朗又爆曾在公司受盡冷言冷語：「大家以為我好醒目，又做過大騷主持，但試過有一次我拍劇，臨尾收廠28、29（凌晨4、5點），爭我一個笑容，佢要我笑，因為嗰時真係唔識做戲，我就係做唔到，笑唔得好，大家都好炆，大家等緊我。（即係唔合佢心意？）係，導演話不如嚟多次，現場就有一個工作人員就話，你擘大個口大家就收工啦！佢鬧我（有冇粗口？）一、兩個字，所以就覺得嘩。（咁你咪好傷心？）好傷心呀嗰下，但呢一件事好好，令我記得到而家，令我每下刻返工都唔會阻大家收工，呢個係我希望做到嘅嘢，第二就係你做得唔好會令其他人受罪。」