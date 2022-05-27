MIRROR紅館騷門票於5月31日公開發售　採用實名制每人限購兩張

男團MIRROR早前宣布將於7月和8月舉行紅館演唱會，公開發售的門票會採用實名制形式，另外亦會加開2場MIRO特別場。大國文化於今晚（27/5）宣布更多有關詳情，演唱會門票將於5月31日早上10時正，於城市售票網公開發售，每人每次只限購買最多兩張門票。



MIRROR早前宣布將於7月和8月舉行紅館演唱會，門票將於5月31日早上10時正於城市售票網公開發售。（網上圖片）

經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票。

至於兩場的MIRO特別場，MIRO會員須於6月1日至6日於mirrorweare.com登記參加購票活動。合資格人士可於6月10日早上10時起透過Cityline指定網站，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票。同樣，購買門票時須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。

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