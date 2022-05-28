十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥陳山聰再鬥戲　譚凱琪心機女吸睛

《十八年後的終極告白2.0》載譽歸來，第一季劇情緊湊、反轉再反轉，如今推出2.0劇迷自然萬分期待。新一輯繼續有譚俊彥及陳山聰，女主角改由龔嘉欣、譚凱琪頂上。《十八年後2.0》與第一季故事沒有關係，只是同樣以一宗離奇命案為故事骨幹，關鍵死者更是女主角之一、姚尚謙（譚俊彥飾）太太莊銳婷（譚凱琪飾）。劇中畫作對劇情推進有著莫大關連，整件事更會追溯至十八年前主角間的恩怨；隨著劇情發展，劇迷會漸漸陷入解謎困局，彷彿每一個角色都有殺人嫌疑！

譚俊彥與陳山聰「冧莊」演出《十八年後》，埋身肉搏打晒交。

第一季主角譚俊彥（Shaun）及陳山聰，今季「冧莊」飾演畫家姚尚謙及畫廊老闆方志浩。二人表面友好，實質爾虞我詐，並是銳婷命案嫌疑人物之一。官方早前發布官方宣傳照，山聰除了繼《金宵大廈2》再玩「濕身」，亦與阿Shaun有不少衝突場面。三位女主角中，暫以趙希洛及譚凱琪（Zoie）較為突出，二人分別有不少性感造型，Zoie角色更是霸氣與嫵媚兼備，令劇集期待感倍增。憑《香港愛情故事》及《殺手》分別獲得「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」的龔嘉欣（Katy），近年角色愈趨多元，此次除了「小雲眼鏡」Look夠搶，角色外表冷酷但內心熾熱的矛盾人設，亦相當引人入勝。

譚凱琪產後復出之作令人期待。

由於《十八年後2.0》是無綫重點劇集，官方宣傳片製作認真，短短約半分鐘已相當有戲味！自周一開始，無綫先後推出名為《姚尚謙的告白》、《方志浩的告白》、《沈越的告白》三大自白式宣傳短片，除了莊銳婷身亡的震撼性畫面率先曝光外，主角們錯綜複雜的關係亦相繼曝光。觀乎宣傳片，阿Shaun與Katy有著不可告人的過去，而飾演為求目的、不擇手段心機女銳婷的Zoie，似乎與阿Shaun、山聰及趙希洛等均有恩怨，更一度持刀要脅趙希洛，並因而與山聰對峙！被封「變態專業戶」的趙希洛，這次飾演上流太太雖然望落高貴又幸福，但眼神依然另有故事兼流露著一絲詭異，似乎有望為觀眾再度送上驚喜。