YouTuber小麻拍片兩年首次出樣　校花級外貌超清純網民跪求入行

香港YouTuber小麻（Malojam）在2020年開始拍片，內容主打校園生活、配音片，因清新風格而獲得不少網民支持。上周一（16/5），她在YouTube公開一段Q&A片以慶祝一萬訂閱，一直遮樣的她更在片中首次露面：「一萬訂閱都係正正經經禮貌啲同大家講聲多謝，始終之前Cover塊面同就咁騷半身都有人覺得冇咩禮貌，我自己都覺得奇怪，所以今次就真正同大家見面，希望大家唔好退訂。」不少網民見到她的真面目後，更留言大讚她清純、可愛，亦有人在討論區開Post直指她靚女到可以做明星：「跪求原地出道！」而她的訂閱人數亦迅速爆升，去到今日（28/3）已經有3萬7千多，未夠兩周已有近四倍增長，當中更有不少人是因為YouTube演算法「派片」才認識她。

另外，小麻在首條「出樣片」中亦有分享自己的資料，原來她在香港大學讀社會科學及教育雙學位，主修地理，之前考DSE有26分，而談到感情狀況，她便說：「係A2（單身，拍過兩次拖），理想男友要搞笑，同我啱傾，如果都鍾意拍片就好喇！」

點擊下圖觀看小麻YouTube片精選截圖：