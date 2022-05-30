港台電視31首播古裝劇《馭鮫記》　迪麗熱巴任嘉倫上演人魚童話

內地古裝劇一向甚有質素，港台電視31特別揀選了由迪麗熱巴和任嘉倫主演的古裝奇幻劇集《馭鮫記》，在國劇830時段播出，是港台電視首次播出的古裝劇集，該劇被譽為最浪漫人魚童話，講述迪麗熱巴飾演的御靈師紀雲禾，跟鮫人長意的愛情故事，劇中出現不少甜寵情節，長意戲弄紀雲禾的畫面，也看得觀眾不自覺發出會心微笑，劇集在內地播出大受歡迎，現時香港觀眾也可以安坐家中收看。

播映詳情：2022年6月1日至29 日 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）

迪麗熱巴飾演的紀雲禾是御靈師，職責是教化犯了事的妖獸。（劇照）

劇集改編自九鷺非香的小説《馭鮫記》，背景是一個虛構的玄幻世界，人類跟妖怪並存，而世代以馴妖為職業的萬花谷中，有位可愛善良的御靈師紀雲禾，遇上被人類背叛陷害的鮫人長意，更奉命要將其收服，劇中二人仿如鬥氣冤家，雲禾更經常被長意戲弄，但在長期相處下來，二人漸生情愫，更展開了一段跨種族的戀愛，看得觀眾十分窩心，亦為之後他們的分開，埋下催淚感人的伏線。

紀雲禾表面裝作全心為萬花谷辦事，背地裡卻在謀劃怎樣拿到寒霜的解藥後出逃。（劇照）

《馭鮫記》雖然是甜寵劇，卻並非一味的談情說愛，原來萬花谷主林滄瀾利用雲禾去俘虜長意的心，以達成其邪惡陰謀，由於長意對雲禾傾心，最後誤以為被背叛，愛恨交纏的心情，令長意從以前單純清冷的鮫人變成了心思難測、性格冰冷的北境之王。不過雲禾背後也有一個隱藏身份，為救愛人她會重現出九尾狐的姿態，至於二人能否有情人終成眷屬，就要留待觀眾慢慢追看。

+ 6

劇中除了迪麗熱巴和任嘉倫兩位流量明星外，其他角色也是好戲之人，包括飾演反派「順德仙姬」的29歲女星郭曉婷，私下清純可人的她，在《馭鮫記》的美豔妝容備受好評。其他演員還有飾演心狠手辣的萬花谷少谷主「林昊青」的肖順堯，飾演暖心貓妖「離殊」的此沙，飾演紀雲禾的好戰友兼閨蜜「雪三月」的范楨等，絕對是星光熠熠，讓觀眾煲劇有了最佳選擇。