Winka@COLLAR「破例簽名」一句被放大兼被批大牌　網民反應兩極

早前人氣女團COLLAR於張敬軒的紅館演唱會做嘉賓，卻被網民批評表現未如理想，頻頻走音兼似唱K之餘，又被網民指未夠班不應該上紅館。近來又有網民翻出較早前成員Winka（陳泳伽）的直播言論作出討論，Winka談及曾遇到粉絲不禮貌的對待，她直言平時粉絲想要簽名、合照等，的確會帶來不便，但「真係feel到對方好鍾意自己嗰啲，就會破例。」此句就被網民發酵，有人更直指她「大牌」。



COLLAR出道只有短短幾個月就有機會上紅館，擔任張敬軒演唱會的嘉賓。（IG@candyw1219）

Winka於5月20日開直播，而《Viu1 娛樂新聞》亦有剪輯她部分直播的內容作報道。她於直播中談及自己出道之後遇到的不禮貌對待，她說︰「因為我曾經試過，我食緊飯，同朋友喺度食緊飯講緊玩笑，突然有間有一個應該係喺嗰度做嘅侍應，突然間喺我面前掉咗張紙落嚟，『簽個名啦！』咁樣，咁嗰啲我就會話簽名唔係好方便。」

Winka指曾到粉絲的受不禮貌對待。（YouTube影片截圖@Viu1 娛樂新聞）

之後Winka又說︰「因為其實我哋簽名係真係唔方便嘅，其實我哋影相都真係唔係咁方便嘅，呢個係真嘅，但係真係feel到對方好鍾意自己嗰啲，就會破例，但係如果feel到對方係好奉旨好冇禮貌嗰啲，我就會話唔好意思，我哋唔係咁方便，我就會唔簽，就會有禮貌咁婉拒，因為我覺得咁樣先可以對得住一啲真係真心鍾意我哋COLLAR，同埋真心鍾意我、支持我嘅人。」

Winka「破例簽名」一句的意思被網民放大發酵。（YouTube影片截圖@Viu1 娛樂新聞）

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而Winka這段說話的部分對話就被網民剪出並放上網，引來網民反應兩極的討論，有人覺得她的說話失當，表示︰「新人用『破例』呢兩個字真係好難聽」、「MIRROR都未咁大牌」、「巨星心態」、「天后級口吻」等等，不過亦有人力撐Winka，覺得她的一番話沒有問題，紛紛留言表示︰「佢只係唔識講嘢啫」、「人哋話唔方便，一定係公司有啲規定，如果佢可以隨便簽，咁就簽咗啦」、「cut頭cut尾曲解咗人意思」、「有咩問題？佢做緊嘢喎，同埋佢都係話啲好rude嘅就唔簽，都係有嗰句講嗰句啫」。其實Winka出名EQ高脾氣好，相信都只是受到不禮貌對待時才會婉拒粉絲。

COLLAR的成員們出道以來拍了不少廣告，大受品牌歡迎。（資料圖片）

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