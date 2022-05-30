張敬軒演唱會︱晚晚超時罰款過百萬　軒公笑言有向老闆跪玻璃

《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》昨晚（29/5）來到尾場，軒公除破天荒請來三位演唱會嘉賓，包括王菀之（Ivana）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）外，更破記錄唱至凌晨1時15分。軒公騷後接受訪問時說完成26場個唱非常開心：「終於可以瞓個安樂覺，好圓滿，touchwood除咗一、兩場機件有少少故障，但比起我以前嘅演唱會，如果咁多機關嘅話，今次已經算好好，我畀自己80分。」



軒公與與Ivana合唱《留白》和《高八度》。（鄺鈺瑩攝）

早前的一場演唱會因音響故障令earmon出現問題，不少粉絲非常擔心軒公的耳朵受損，他笑說：「炸完之後Wee咗一晚，不過唔緊要，依邊隻耳仔都壞壞哋，都唔爭在嗰下，當然會自己處理得小心啲。但冇辦法，同事都唔想。」他續指當晚出了一個IG限時動態，講述當晚的感受：「覺得唔開心係大家都畀咁多錢買飛入嚟，甚至乎有啲朋友想睇多場，我唔鼓勵大家買黃牛，都冇辦法買咗，我覺得每一晚都要喺個Standard…自己嗰晚狀態其實幾好，但因為音響問題，冇啦因為完美主義者嘅缺點。」

Ivana讀出親筆信令軒公非常感動。（鄺鈺瑩攝）

在眾多份的嘉賓禮物中，軒公說最深刻和感動的是Ivana的親筆信：「我哋真係太多回憶，走南闖北，有過好多次好驚險經歷。出嚟做騷真係咩人都見過，俾啲社團人士閂埋喺間房度，困住成晚都有，所以對佢嘅感情係唔同。」另一份令軒公同樣驚喜的還有Ian的模型車，他說小時後非常渴望擁有玩具車：「但細個屋企環境唔係咁好，所以好恨有嗰個size嘅鐵皮車，今晚攞出嚟嘅威力，同Ivana嘅嗰封信都有得揮。我又覺得幾廿歲喺個後生面前，we嘩鬼叫會嚇親人哋…佢份禮物係彌補咗我嘅童年缺失，所以我會將架車放喺睡房度。」

Ian送的模型車同樣令軒公十分驚喜。（鄺鈺瑩攝）

演唱會場場Encore，場場超時，軒公透露：「截至今日晏晝，今晚未計，罰款係過百萬，白做。」他笑言超時的時間足夠開多一至兩場演唱會，亦指有向老闆「跪玻璃」：「唔係蝕錢，但係一味咁罰。但老闆係一個好通透嘅人，佢話冇嘢緊要得過觀眾對你嘅支持。（冇扣你人工？）呢個佢又冇講，我就唔提啦呢啲位。今晚我其實想繼續唱落去，但冇辦法，紅館始終係政府轄下表演場地，同事受勞工法嘅保障，下次諗吓7點開騷，一收工就過嚟，喺門口買埋飯盒，遮遮飯盒。」