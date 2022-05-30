三個光頭佬｜王祖賢人生中因一個原因從來冇諗過結婚：不能希望

香港影壇「四大花旦」之一的王祖賢憑身形高挑、逆天樣貌以及獨有的仙氣氣質，獲得「亞洲第一美女之稱」。現年55歲的王祖賢早在2004年宣布息影，其後隱居加拿大，過著平淡的生活，閒時也會在社交平台發布日常生活近況與網友分享。而王祖賢曾經與台灣歌手齊秦交往了15年，但二人幾度分分合合，曾經傳出準備結婚的消息，最後仍無疾而終。近日ATV社交平台發布了一條當年王祖賢的訪問影片，片中的節目是《三個光頭佬》，由麥嘉夥同黃霑和羅家英三人一起以光頭造型為ATV主持的清談節目。

王祖賢受邀出席ATV清淡節目《三個光頭佬》。（抖音）

片中黃霑向王祖賢提到她的這段戀情，說二人15年來離離合合很奇怪，在旁的麥嘉亦說道沒有想過和對方結婚嗎？王祖賢回應：「我字典入面，永遠冇結婚兩個字，完全冇，冇考慮過亦都冇諗過。」

王祖賢真係好靚。（IG：wangzuxian_joeywong）

王祖賢認為結婚是一對配偶精神層次上達到一個共識才可以跟對方一輩子，她說：「我覺得人生中很難會有這麼幸運碰到一個跟你精神上有共識的人，所以像賭錢一樣，你進去一個賭場，每個人都有一個幸運號碼，那裡會有這麼多的幸運，所以人生一路上也許不會碰到。這個不能希望，希望就有失望，所以你一定要建立起你自己的人生，這個比較重要。」

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