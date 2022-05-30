韓國大學校慶歌手演出價目表公開　PSY主動降價約20萬獲讚有義氣

韓國大學每年校慶都會邀請人氣歌手到校表演，隨着韓國政府解除防疫措施，各大學終於久違2年再舉行活動。近日有韓國傳媒公開各大學校慶歌手演出費表，韓流明星身份的PSY自降收費的舉動獲網民讚有義氣。



韓國大學校慶歌手價目表公開，A至E級的差價超過4千萬韓元。（YouTube截圖）

根據《Newsen》的報道指，歌手出演大學校慶的費用相差十分大，大致可分為A至E級，視乎受邀歌手的人氣和出演人數而定。A級指擁有能引領潮流象徵性舞蹈的女團，一場表演收費高達約5千萬韓元（約31.6萬港元）；B級指擁高知名度樂團，收費約4千萬韓元（約25.3萬港元）；C級指人氣高的Hiphop歌手，每場表演費約3千萬韓元（約19萬港元）；D級則是擁熱門歌的新人，收費約1千萬韓元（約6.3萬港元）；E級則是知名度較低的歌手，演出費約400萬韓元（約2.5萬港元）。

點撃下圖睇網民猜測A至E級收費藝人：

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巨星級PSY不但主動提出降價，幾乎每場表演也Encore至超過1小時。（YouTube截圖）

出道超過20年的PSY是每年校慶必請的常客，有指身價絕對是A級的他卻主動下調演出費至C及D級之間，目的只為希望大學生能享受一同玩樂的心，特別是在疫情後。消息傳出後，有曾邀請PSY演出的網民也分享，提及PSY簽合約時只包括唱4首歌，但他卻幾乎場場都唱足一小時才離開。此外，PSY每次演出都開全咪真唱外，亦會動員大量舞者，大讚他相當有誠意亦充滿義氣！

近日女團aespa因疑咪嘴15分鐘而被批誠意欠奉。（YouTube截圖）

有網民更拿出近日在大學校慶中，疑因咪嘴而備受批評的人氣女團aespa做對比，表示aespa的收費落在A級，但卻為觀眾帶來不足15分鐘的不專業演出；相反資歷較深的PSY卻主動下調演出費。此外都有網民舉例表示著名的延世大學曾一次邀請TWICE、IU和Red Velvet同場表演，當時演出費合共才8千萬韓元（約50.8 萬港元），質疑部分歌手似乎收費過高，學校不如把部分錢當成學生的獎學金。

有網民更講到Jay Park每年都會把校慶的表演費捐贈出去。（YouTube截圖）

韓國各大學今年重新舉辦校慶活動，繼續人山人海，大受歡迎！（YouTube截圖）

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