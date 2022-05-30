MIRROR演唱會5.31公開發售攻略　想撲飛切勿提早登入網站

MIRROR自從宣布7月紅館開騷後，一眾MIRO同「前夫」都即時進行緊急「搶飛」狀態，，三種票價($1280、$880、$480）聽日（31日）以實名制形式經Urbtix城市售票網公開發售。城市售票網今（30日）公布三大特別安排，包括於開售前已登入者將未能進入購買頁面，開售後系統將自動為等候進入購票程序的顧客嘗試再次登入功能，當演唱會門票尚餘少於2000張時，系統則會停止提供自動嘗試再次登入功能。

唔少人為快一步買飛會預先登入網站，但城市售票網今次就講明要10時先可登入。

城市售票網網站公布明日售票的特別安排，包括實施不同時段的登入限制，倘買飛市民於開售前、即明日上午10時前已預先登入網站連結，以等候「搶飛」，網站系統將預設為不能延續至上午10時後，意味「鏡粉」們無法提早登入網站排隊。

網上流傳嘅座位表，十場加埋約有3萬張門票公開發售。

當進入開售時段即上午10時起，顧客等候登入城市售票網時，城市售票網表示，系統將會提供自動為顧客嘗試再次登入功能，直至另行通知。此外，當開售的Mirror演唱會門票尚餘少於2000張時，系統會停止提供自動嘗試再次登入功能。

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另外，對於「實名制」購票一事，MIRROR小編今日亦公布咗更多詳情，當中包括實名制買飛時，需輸入兩位出席人嘅身份證明文件上英文全名，入場時，職員會要求入場人士出示附有相片嘅香港身份證或旅遊證件核對英文全名，門票不可轉讓、不可轉場次，如果到時入唔到場，演唱會飛以及手續費係唔會退款的。

至於8月5及6嘅MIRO特別場，除咗要先登記《 MIRO特別場門票登記購買活動》之外，亦要確定自己無中籤「演唱會門票網上抽籤認購活動」。成功登記之後，每人最多可買兩張實名制演唱會飛，而同行者毋須一定為 MIRO。由於入場前要核對身份，所以最好係入場前兩小時到達會場，而MIRO特別場更需提早4小時間到場！