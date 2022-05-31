MIRROR演唱會｜霍啟剛指實名制無助對付黃牛黨：把責任推俾主辦方

5月31日朝早10點做緊咩？應該大量讀者都正在瘋搶MIRROR演唱會門票。MIRROR以實名制形式經Urbtix城市售票網公開發售門票，雖然仍然是「絕望座位表」但粉絲總算覺得邁進一步有少少希望，但霍啟剛卻認為「實名制貌似希望對付黃牛黨，但實際係把責任推俾主辦方」。

MIRROR宣布公開發售紅館個唱門票採實名制 另加開2場MIRO特別場

MIRROR宣佈紅館演唱會公開發售門票以賓名制發售﹗（MIRROR FACEBOOK）

各位MIRROR粉絲，到底有無人入到個網買飛？（影片截圖）

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛去觀看張敬軒演唱會前發文：「好多粉絲對「黃牛黨」意見好大，但好似又無佢地咩嘢辦法。最近留意到有演唱會實施實名制，個議題廣泛被討論，其實有無用呢？好似我今晚咁，老婆突然唔得，如果真係實名制咁我就浪費咗張飛，要一個人睇演唱會又無癮，咁搞法下次買飛時都要唸唸。實名制係咪真係幫到業界手？」

網上流傳嘅MIRROR座位表，十場加埋約有3萬張門票公開發售。

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霍啟剛指網上已流傳「破解方案」：「黃牛黨一樣可以幫人買飛。其實實名制貌似希望對付黃牛黨，但實際係把責任推俾主辦方。當然仲有好多現實困難，疫情過後表演業界未復甦，實施「疫苗通行證」對主辦方已經係一個難題。如果要加上幾萬人實名登記入場，我相信去睇show嘅過程會變得痛苦得多。記得有一年過年我訂咗餐廳同嫲嫲一齊慶祝，但唔記得咗尖沙嘴煙花封路，結果佢老人家幾十歲係中環開始同幾千人排隊坐渡輪過海食飯，結果到餐廳未食飯已經一肚氣，仲點享受呢？」他認為，政府應考慮重新檢視《公眾娛樂場所》條例，並呼籲在討論實名制時切勿一刀切。

霍啟剛指實名制賣演唱會門票，未必有助打擊黃牛黨。（霍啟剛Facebook）

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