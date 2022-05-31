我哋係COLLAR ｜Ivy原不在女團名單中？　憑超高人氣意外入圍

昨日（30日）ViuTV播放有關COLLAR成軍路的綜藝節目《我哋係COLLAR》。COLLAR是由ViuTV舉辦的《全民造星IV》參賽者中挑選出來，8位成員（李芯駖（芯駖）、沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）及王家晴（Candy））各有各的獨特之處，於節目結束後的兩個星期宣佈成軍。

COLLAR是由ViuTV舉辦的《全民造星IV》參賽者中挑選出來。（資料圖片）

第一集中，節目除了播出成員們的心路歷程及準備出道的實況外，更公開了女團經紀人戴穎（Wing）在總決賽後與高層經歷6小時的會議來決定COLLAR的成員名單，由於總決賽中，Marf奪得冠軍、Gao奪得冠亞軍和Day奪得季軍，因此三甲直入女團，隨後的入圍順序是Candy、Winka、So Ching，而尾二入圍的人選則是芯駖。

COLLAR的成員們出道以來接拍了不少廣告，大受品牌歡迎。（資料圖片）

此時，經紀人Wing分享最初的女團人數預設為七個人，是否有第八位成員加入，亦是當時是多位高層討論的問題之一，經過多次的討論後，最後決定邀请Ivy加入成為COLLAR的第八位成員，Wing終於完成心目中最完美的名單。

Wing透露Ivy是當時花費最多時間討論的參賽者（影片截圖）

Wing透露Ivy是當時花費最多時間討論的參賽者：「因為有人覺得她不漂亮，唱歌、跳舞能力未夠」，Ivy未出道前已經有着超高的人氣成為經紀人Wing堅持讓Ivy加入的原因，僅僅是Telegram（TG）的群組已經累積到12000人，而她更認為Ivy擁有明星的美才會有這麼多的支持者及人氣，因此Ivy應該在女團中應佔一席位！

點擊下圖了解不同成員的入圍原因：