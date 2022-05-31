下流上車族｜林敏驄獲曾志偉力邀出山拍劇：總經理踎喺我屋企門口

TVB新劇《下流上車族》原定由姜皓文、江美儀及鮑起靜主演，但角色名單多次變動，繼早前蘇皓兒被換角，由前港姐季軍郭栢妍頂上之後，已經開工一日的男主角姜皓文亦因檔期問題，最終決定辭演，並由從未拍過電視劇的林敏驄頂上。有傳林敏驄今次答應出演電視劇全靠總經理曾志偉碌人情卡，日前林敏驄就親自回應點樣被邀請出山！



林敏驄與江美儀正拍攝新劇《下流上車族》。（YouTube影片截圖）

林敏驄笑言全因曾志偉出盡法寶，他才決定出演。（Facebook@林敏驄）

日前與江美儀一起為新劇開工的林敏驄，笑言全因曾志偉出盡法寶，他才決定出演劇集：「佢留言畀我『林敏驄，有單嘢你快啲嚟，幫呢個無綫拍劇，有冇興趣？』（盛意拳拳喎，有咩表示呀？）我話我好貴㗎喎，佢話唔緊要，之後佢攞咗幾個紅白藍袋，塞喺我屋企門口，跟住總經理踎埋喺度，門都開唔到呀。總經理話『你一定要演呀，呢個角色』，好多女，原來我個角色真係有兩個女喎。」

羅毓儀同郭栢妍在劇中飾演林敏驄的女兒。（YouTube影片截圖）

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現年63歲的林敏驄早年曾與曾志偉合作主持《開心主流派》，出名轉數極快兼無厘頭的他經常「爆肚」，雖然他過往從未拍過劇，但在電影方面就經驗豐富，曾憑《全力扣殺》提名金像獎最佳男配角，亦曾自編、自導、自演《如珠如寶》，今次首度亮相電視劇，不少觀眾都表示期待！