尋人記II｜熱心粉絲鄭伯伯認唔出方東昇　反推介尋人妙法場面爆笑

由無綫新聞及資訊部製作，黃淑明監製，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，逢周四及周五晚上十點半翡翠台播映。《尋人記II》開播兩周贏盡口碑，上周故事主角「吃杯麵的男孩」志文，憑藉樂觀正向態度克服童年逆境，加上與恩師黃Sir的互動既含蓄又感人，節目播出後好評如潮，有不少街坊主動跟志文打招呼，大叫「杯麵男」，為他打氣。另一單元主角黃國強及James，「憑著愛」走出失婚陰霾，重新找到愛的支柱，組織幸福家庭，節目內外充滿感動。

本周《尋人記II》故事主角眾多，分別是苦候上樓的李鄭屋徙置區居民，以及在下白泥村校讀書的孩子。兩集故事帶出節目招牌特色「人情味」，讓觀眾回到那些年，重溫舊日情懷。本周尋人過程，攝製隊跟進李鄭屋個案，經歷長達半年的尋人期，撞板多過食飯，幸好遇到不少意想不到的貴人，包括舊同學、街坊福利會理事，還有數之不盡的熱心住客，當中最搞笑是遇上尋人記粉絲鄭伯伯。

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為了尋覓當年受訪的李鄭屋徙置區街坊，攝製隊幾乎每周必到「李鄭屋」遊走碰運氣，期間熱心的鄭伯伯主動推介尋人妙法，並胸有成竹向當時站在家門、戴著口罩的方東昇說：「你去搵方東昇啦！佢三十年、四十年後（嘅人）都搵到，佢有電腦、check到吖嘛。素未謀面都搵到，你冇睇電視架咩？」方東昇聽完，立即除下口罩回應「我就係方東昇」，大感錯愕的鄭伯伯即時笑彎了腰，負責拍攝的黃曉瑩亦笑到幾乎手震，場面爆趣。攝製隊事後聯絡鄭伯伯，原來他受訪時剛完成白內障手術，故認不出眼前的方東昇。鄭伯伯又透露自己早前在節目宣傳片出現後，每次落街均有街坊向其表示：「你上咗鏡呀！」足證李鄭屋邨鄰里感情要好。

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《尋人記II》在內地同樣有不少迴響，豆瓣現時評分9.7，相關留言每多好評：「有人情味的節目」、「絕對係TVB金牌節目，每個故事和人物都耐人尋味，令人有非常多的思考空間」、「第三集志文的故事從頭哭到尾」、「新一季，依舊高水準」、「方東昇條Team，就是品質保證」、「第一集故事上集很詼諧，下集看到人眼濕濕」、「有笑點、有淚點、有反思、有Point」、「笑淚交織」、「呈現真實的人性才最打動人」、「既是尋人，又是尋人生經歷、人生態度」。