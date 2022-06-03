冥冥之中｜郭羨妮10歲女Kylie驚喜亮相　飾自閉症角色曬天才演技

《冥冥之中》是ViuTV首部長達30集的原創電視劇，於星期一（30/5）正式播出第一集，劇情講述郭羨妮（Sonija）和劉心悠任職的公司專門負責以連鎖死亡效應解決人口過剩問題，從而探討因果、宿命和生死命題。劇集到現時為止已經播出四集，觀眾已經開始了解到劇中角色的背景的之間的關係，而當中居然隱藏彩蛋！

《冥冥之中》有郭羨妮、劉心悠主演。（劇集截圖）

在第二集中，由袁綺雯飾演的何寶玲除了是人口控制公司組長之外，還是一位單親媽媽，獨自照顧患有自閉症的女兒莫雪。而這位飾演莫雪的小演員名為朱家愛，眼仔碌碌、眉清目秀，有網民便發現她與郭羨妮的女兒Kylie非常相似！

小演員朱家愛飾演患有自閉症的莫雪。（影片截圖）

導演黃偉賢在接受《香港01》記者訪問時，透露現年10歲的小演員朱家愛正是郭羨妮的女兒Kylie，被問到Kylie的演技如何時，他說：「佢首次演出劇集，但係唔驚面對鏡頭。我覺得很好、很滿意！佢媽咪當然有事先同Kylie排練同教導她。成件事情好正面，同佢女兒拍攝得好愉快。」而導演透露Kylie在參與拍攝時基本都是一Take過，非常厲害！被問到與Kylie合作後，會否覺得她能夠成為明日之星時，導演就笑言：「呢個問題可能要問下小朋友或佢媽咪先啦，哈哈！」

（IG/@sonijakk）

另外，黃偉賢亦分享揀選Kylie擔任莫雪這個角色的原因：「當時見到Kylie同劇中小莫雪的年齡設定相若，所以就畀佢她試下，睇下可唔可以勝任。（因為Sonija有帶Kylie到片場，你見到Kylie之後就有這個想法嗎？）唔係啊，我哋（同羨妮）研究劇本個陣咁啱講到呢個話題，之後就一拍即合。」

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