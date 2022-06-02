江嘉敏衣着品味被彈　望搣甩「時裝車禍」：終於知自己問題喺邊度

現年27歲的江嘉敏（Kaman）加入TVB短短幾年備受力捧，但外表甜美的她，卻因衣着品味頻頻「出事」而成為焦點，雖然她每次出席大騷都盛裝打扮出席，但就因「着錯衫」而被外界封為「時裝車禍」的代表人物。日前Kaman在接受鄭裕玲（Do姐）主持商台節目《口水多過浪花》訪問時就坦言自己不太會打扮，更直言自己化妝幾恐怖，對於被指是「時裝車禍」，她就解釋道：「可能嗰件衫其實靚嘅，所以我睇相嘅時候就覺得呢件衫幾靚，我又冇諗到咁深層次嘅就係原來件衫可能係唔啱我身形着，可能我嘅身形要着啲遮手臂呀，遮呢度遮嗰度，我就冇留意呢啲嘢囉。」



江嘉敏（Kaman）接受鄭裕玲（Do姐）主持商台節目《口水多過浪花》訪問。（IG@do_do_cheng）

Do姐再追問道：「咁你着咗上身呢？你自己睇覺得OK嘅咁樣？」Kaman答道：「因為我覺得件衫好靚呀，我就完全冇留意到整體，個妝呀、頭呀襯唔襯，我會係分開咗嚟睇囉。」Do姐建議她可找造型師幫手，Kaman笑言會考慮下：「其實之前有搵朋友幫手。（嗰個朋友絕咗交喇而家？）冇冇冇，朋友其實好好，因為我個人係比較堅持嘅，佢哋有勸我嘅，但我就好堅持，我覺得呢件衫真係好靚，咁其實自己衰囉，又唔聽人講。」

點擊下圖回顧歷年「時裝車禍」：

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Kaman認為並不是件衫有問題，而是因為不適合自己才慘變「時裝車禍」，她更笑言以後會改進：「我一定係着啲前短後長嘅，見到對腳嘅，但上身可能盡量遮到就遮晒佢。（就唔好見到手臂？At least而家都知道係咁樣嘅？）係，我終於知自己問題喺邊度喇！」

好身材！（IG@kaman_kong）

Kaman在2017年憑劇集《親親我好媽》而成功上位。（資料圖片）

Kaman在2017年憑劇集《親親我好媽》而成功上位，純情學生妹的形象大受歡迎，但之後就多次傳出拜金女、收兵、呃手信等負面新聞，甚至被指介入王浩信與陳自瑤的婚姻，Kaman坦言自己因性格衝動，難免惹來是非，更表示希望可以遠離是非：「我今年已經嘗試唔好講咁多嘢，我把口真係忍唔住，無論係放嘢入去，定係攞嘢出嚟，真係收唔住嘅。」Do姐亦勸Kaman不要太火爆，多多注意自己的言行舉止，Kaman亦聽話表示以後做任何事之前一定會三思！