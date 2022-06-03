TVB版《Penthouse》女神雲集　楊卓娜一改形象演壞女人：勁食煙！

導演葉念琛最近獲曾志偉邀請構思類似韓劇《Penthouse》（上流戰爭）的劇集，劇集名為《美麗戰場》，葉念琛導演一直對劇集的內容和詳情非常口密，近來他和演員們終於在IG貼出一些拍攝的花絮照，見到劇集有不少演員參與，而劇集的時代背景亦是由20年前開始。



《美麗戲場》終於有花絮照啦！（IG@yiplinsum）

20集的《美麗戰場》剛剛開拍不久，演員陣容方面有緋聞情侶陳瀅和方力申外，更有陳山聰、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗和蔣家旻、何依婷和丁子朗等。故事簡介透露，幾個皆是張國榮鐵粉的好姐妹，因為哥哥的突然辭世，從憂傷的2003年，一直走到現在。愛情、親情和友情，在滿滿的情懷中交織著一段段恩怨情仇的故事。而葉導似乎在IG出po時亦常常加上「#阿寶」這個hashtag，難道暗示新劇也會有「阿寶」的經典角色？而他在IG亦寫上︰「人生如戰場，愈美麗愈頑強！女神大戰！一觸即發！#美麗戰場」他多次寫上是「女神大戰」，看來劇集真的會有好多靚女演員加入拍攝！

楊卓娜個look好懷舊。（IG@lennayeung）

隨着劇集開拍，葉導和演員都有貼出拍攝的花絮照。而楊卓娜亦有在IG貼出跟吳家樂的合照，二人的衣着有點懷舊feel。楊卓娜接受《香港01》訪問時表示劇集又未至於太懷舊，她說︰「個背景係2000年，嗰時興着呢啲衫，鬆糕鞋、七分褲啊。」至於「阿寶」的人選，楊卓娜相當口密，「我唔知監製可唔可以透露啊！所以我唔可以講住啊！劇集就問返葉導好啲！」至於她在劇中的角色，楊卓娜形容為「壞女人一個」，她笑言︰「同我以前嘅角色好唔同，好開心今次個角色！好大發揮！透露少少，我要食煙喺劇入面，勁食煙！」

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