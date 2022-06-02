港姐2022 | 逾110位佳麗入選首輪面試　曾志偉不評論林作事件

年度選美盛事《2022香港小姐競選》，在今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。面試官曾志偉和樂易玲現身見傳媒。曾志偉認為今年水準比去年高。首輪面試人數逾110位，其中有20多位海外佳麗須進行網上面試，部分佳麗已從海外返港，正於酒店隔離中。而曾志偉指今天面試主要目標是盡快選出次輪佳麗，故標準會較寬鬆。



曾志偉和樂易玲面見傳媒。（葉志明 攝）

談到有部分佳麗身形較豐滿，曾志偉笑言：「唔係一個。」樂易玲亦笑指：「比啲相肥咗。」不過有佳麗承諾會盡快減肥，故兩人都決定會給予第二次機會。曾志偉透露今年有機會前往日本取景，至於有多少人入選，要視乎港姐質素決定，他說：「舊年有啲好大決心話你比半個月我，我瘦20磅畀你睇。嚟嗰陣時好肥㗎，但第二次嚟嗰陣已經瘦咗好多，第三次直情認唔到佢添！所以既然佢咁有決心，就畀多個機會佢啦！所以今次都係嘅，有兩樣嘢我哋都未決定嘅，就係幾多人去、有冇Semi-final（準決賽）啦，都要睇呢兩次見完港姐嘅質素、人數我哋先決定到。」

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至於林俊賢女兒林鈺洧（現名林卓錡）參選，曾志偉則指是第一次見面。提起今年有不少北方佳麗參選，曾志偉指她們很多都是移民香港多年，擁有香港身份證；而樂小姐稱讚她們廣東話很好。

近日收到無綫（TVB）律師信的「抽水王」林作今日偕裕美一齊到康城見首輪佳麗。對此曾志偉則指事件已進入法律程序，故不作談論。

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