41歲張娜拉宣布結婚下嫁小6歲男友：我們會幸福快樂的

現年41歲的韓國童顏美女張娜拉宣布結婚﹗她寫下長文表示與小6歲從事影片相關工作的圈外男友已拍拖逾2年，她更甜蜜告白被對方的好看微笑、誠實和善良所吸引：「我會過得幸福快樂的！」

41歲的韓國童顏美女張娜拉宣布與小6歲從事影片相關工作的圈外男友結婚。（IG：@nara0318）

張娜拉歌影雙棲，2001年發行專輯《First Story》出道，以情境劇《男生女生向前走》打開知名度，隔年以收視率高達42.6%的《開朗少女成功記》、《紅豆女之戀》走紅，被譽為第1代韓流女神。她以親筆信宣布好消息：「今天想告訴大家一個屬於我私人的好消息。我要結婚啦！他是從事影像相關工作的朋友，比我小6歲，我們經過2年多的交往後決定成為彼此人生的伴侶。是他美好的微笑和誠實善良的心，以及對自己工作全心投入的誠懇態度打動了我，締結了我們的姻緣。我將和帥氣的他共度此生，所以想把這份開心的心情如實地傳達給我所珍重的大家！我們會幸福快樂的！」

41歲的韓國童顏美女張娜拉以親筆信宣布婚訊。（IG：@nara0318）

將當6月新娘的她謙虛地說：「作為1名別無長處的藝人出道仿佛還像在昨天，不知不覺間已經走過許多歲月。真心地感謝大家長久以來對我的照顧與支持，感謝一直用善意的眼光關注著我。」張娜拉表示婚後會繼續工作，「婚禮之後馬上會帶著很有趣的作品，跟大家見面，我現在也很努力在準備！我會抱持著比之前更重的感恩之心，每個時刻都全力以赴」。她也擔心未婚夫身分曝光，「那位朋友是圈外人，我擔心會不會因為我，導致他在職場上產生不便，所以無法詳細告訴大家，真的很抱歉，真誠地請求您的體諒」。有指婚禮將在6月底舉行，只會邀請親友參加。

有指張娜拉婚禮將於6月底舉行。（IG：@nara0318）

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