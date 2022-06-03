尋人記2｜40年前新聞主角生姐等30年終上樓 懷念徙置區人情味

今次攝製隊挑戰高難度，尋找超過40年前新聞主角。

第五集《尋人記II》探討港人關心的房屋問題，經常說「上樓難」，八十年代有多難？今集主角是1981年接受《新聞透視》訪問的馮自生及徐楊少英，兩人與3萬多名李鄭屋徙置區居民苦候「上樓」，當中大部分人住了超過20年，不少更是1953年石硤尾大火的災民。

由於事隔真係太多年，就算啲街坊幾咁熱心幫忙，都係未搵到。

「有啲回憶永遠值得回味，但有啲回憶永遠只得臭味。」由於李鄭屋徙置區用作臨時安置，居住及衞生環境欠佳，住戶沒有獨立廁所、廚房及浴室，居住空間亦相當窄，馮自生一家四口及徐楊少英一家五口分別要擠在86及120平方呎的單位內。除了居住環境，治安亦很差，馮自生當年受訪慨嘆牛仔褲、水煲、火水甚至尼龍床，都是賊人目標，女士未能安心出行，連「安心出浴」都成問題，更要結伴才敢洗澡。

鄭伯伯「叫方東昇搵方東昇」嘅搞笑互動，為網民及觀眾帶嚟唔少歡樂。

攝製隊未試過尋回逾40年前的新聞主角，這集挑戰難度，持續半年、每周走訪1985年開始入伙的李鄭屋邨，地氈式「見人就問」，後來在熱心居民協助下找到馮自生。敢作敢言的「生姐」，40多年後依然健談，甫見到攝製隊即笑道：「我自己有『第六靈感』，我睇你哋特輯，已經心諗你哋會唔會嚟搵我吖喇？！」

生姐當年靠兩張報紙同一隻手指力抗差劣的衛生環境，難得佢講番呢啲情況時仲笑笑口。

當年住在徙置區第十四座的生姐，在社工一再鼓勵下加入「李鄭屋關注重建居民組」擔任義工，支援街坊「上樓」，並以自身經歷勉勵同路人：「當時啲公公婆婆好擔心，我就話：『你哋放心，我最後一個上樓，因為我係最後一個拆，會陪到你哋最尾』。」生姐講得出做得到，在徙置區住了三十多年，最後一批「上樓」。她新居入伙時很激動，最興奮是擁有自己的床：「雖然係上下碌架床，但當時都開心到大聲嗌：『卒之有我嘅床喇！』」。

生姐與攝製隊重溫舊片時，看到自己爬上擺滿雜物的閣樓不無感觸，她又示範當年如何「安睡」：「我可以躺平，但不能反瞓，因為地方太細，太反瞓會碌落嚟。」雖然生活「逼」人，但生姐仍懷念昔日的人情味：「住徙置區係無奈、被逼，係人間慘事，但我懷念係街坊守望相助的鄰里關係，嗰種人情味係依家搵唔到嘅，真係搵唔到。」重情義的生姐，對舊街坊念念不忘，她記得攝製隊另一目標徐太一早搬往新田圍公屋，「第六靈感」再建奇功！

徐太指當年房署曾對其接受訪問有微言。

「等上樓，一天都嫌長，堅持，幾多日都嫌短」，攝製隊最後在沙田尋到徐太，她憶述當年「上樓」後，最開心是有獨立廁所及廚房，徐太憶述為改善居住環境，多番出擊：「我嗰時有去公屋評議會度聽吓有咩新情況，又多次申請調遷到大單位，我話咁多隻雞擺喺個籠，你都話虐畜，我咁多個人擺喺間屋度，係咪虐人？」超過40年沒有踏足李鄭屋的徐太，受訪當日一度迷路，遇上舊街坊生姐起初一頭霧水，後來越來越好傾，變成「孖公仔」。二人想當年時，透露當年房屋署知道有電視台前往李鄭屋採訪時，即連夜派出大批工作人員以漂白水清洗廁所，生姐搞笑憶述當年感受謂：「都唔真實！不過好快又污糟番喇。」相關環節播出後，更在網絡引發了「漂白水真係洗得乾淨個廁所？」等討論。每集都為受訪者送上驚喜的攝製隊，今集找來當年採訪的記者劉慧卿，隔著電話與生姐和徐太話當年，相當溫馨！