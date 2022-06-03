MC張天賦現時單身 MV女主角kiki疑洩不雅片：其他人事我唔方便講

湯洛雯以及MC張天賦今日（3/6）現身會展出席結婚節活動，席間，MC唱出《反對無效》以及《記憶棉》，過百名「賦二代」聽得非常投入之餘，更有人大叫：「我想同你結婚」，場面非常搞笑。雖然MC受訪時表示在台上聽不到，不過亦微笑說：「多謝」。他亦在活動上預告即將推出與黃偉文合作的甜蜜新歌《老派約會之必要》 ，令一眾粉絲相當驚喜。

MC透露現時單身，將來拍拖會亦公開。（葉志明攝）

MC接受《香港01》訪問時說將於6月中推出《老派約會之必要》，歌曲源自一本短文而命名。對上一首派台歌《小心地滑》非常難唱，MC坦言今次的作品挑戰性同樣高：「我都有份參與作曲，聽demo覺得應該容易駕馭，但錄音時就發現好多細節比我想像中困難，相信花啲時間可以克服到。坦白講，係幾具挑戰性嘅歌。」而粉絲最關心的問題必定是「幾時開騷」，MC指：「好快好快，公司應該會呢個月宣布，大家要期待。」

MC透露現時單身，將來拍拖會亦公開。（葉志明攝）

活動上，MC透露現時單身，問到將來拍拖會否公開，他坦言會：「搵到穩定發展嘅另一半，我應該會公開，但另一半承受嘅壓力比較大，畢竟我行個超級市場都好大迴響，佢嘅心臟要好強大。」問到另一半的條件，他秒速回應：「長頭髮，其他就要溝通認識先知道，緣份嚟㗎嘛。」談到夢想的婚禮，他指不可以在室外：「我好兩極化，一係就好樸素、一係就好隆重。其中真係要有一個要求，我希望唔係一個熱嘅地方，因為我好易出汗，到時個頭又塌晒、妝又化晒。」

另外，MC歌曲《記憶棉》的MV女主角張凱娸（Kiki）最近疑爆出不雅影片事件，MC說透過朋友得知事情：「但其他人嘅事我就唔方便講。」