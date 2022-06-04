劉小慧直播示範「驅狗器」被鬧爆　怕名犬被傷：唐狗即刻雞飛狗走

50歲的劉小慧近年轉型做KOL，收獲不少粉絲，賺到盆滿缽滿！一向富貴的她除了豪住過億飛鵝山豪宅，與老公蘇志威單養寵物至少月花3萬，日前二人帶貴婦犬Scooby散步，劉小慧更開直播分享放狗好物，不過在她分享自己會用「超聲波驅狗器」驅逐唐狗時，就被網民鬧爆兼狠批，質疑她分品種，又連「執屎」都驚臭等行為並非真正愛狗之人！

劉小慧帶備同皮鞭與愛犬到西貢散步。（影片截圖）

50歲的劉小慧家中有藏獒Coolman、貴婦犬Scooby、異國短毛貓波波、異國短毛貓豹豹等寵物，她更安排了兩位姐姐照顧愛寵！不過，她日前開直播時就自稱會帶同皮鞭與愛犬散步，而皮鞭的作用就並非用來打牠，只是用來打地下「嚇」牠，讓牠冷靜：「Scooby不知世間險惡，太善良，萬一佢衝去一啲惡狗度，實打死佢。」

劉小慧稱自家愛犬非常善良！（FB照片）

劉小慧更會帶「執屎神器」在身，她稱：「佢哋去完Poopoo，你用膠袋執，感覺核突，變咗唔使用手去執有溫度嘅Poopoo。」而她更稱自己在淘寶買了「超聲波驅狗器」：「點解我要帶住佢？因為Scooby太唔冷靜，萬一我哋有時行山會有好多唐狗，當有唐狗嘅時候，你一㩒呢個，佢哋就即刻雞飛狗走，但發出嚟嘅頻率就唔會傷到佢哋，佢哋唔鍾意呢種音頻就會四散。我試過唐狗係特別特別有用，但例如一啲名種狗係免疫。」劉小慧更即場示範了「超聲波驅狗器」，可見名種狗同樣有少少反應，有少少側頭！

+ 4

事後，有大批網民狠批劉小慧的行為，紛紛留言：「跟本唔識養狗，感覺拎隻狗嚟做Show，我未見過主人帶隻狗出街，要拎支野出嚟嚇佢先聽話，如真心當狗狗喺自己兒子，唔會連執屎都驚臭！」、「講真d狗住個到！你入人地地盤，佢保衛家園吠係好正常！」、「我都好需要呢個神器，要嚟驅趕你呢啲主人。」、「狗係咪名種就唔識分啦，人有無愛心同情心就好易聽得出」等等。

點撃下圖睇留言：

面前一片罵聲，劉小慧亦有道歉：「我很抱歉昨晚的直播引起很大迴響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為什麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」對此，網民並不賣帳更直指她誤導和歧視唐狗。

道歉文。（截圖）

點撃下圖睇劉小慧豪宅：