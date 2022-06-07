「御用有錢佬」黃子雄自爆入行原因：電視台可以識多啲女仔

黃子雄早年曾在英國留學，回港後過市場推廣品牌經理。（VCG）

黃子雄早年曾在英國留學，返港後曾飲品包裝公司任職市場推廣品牌經理，其後在朋友的介紹下擔任明珠台節目主持。黃子雄日前接受香港電台節目《安哥同學會》訪問時，表示之所以會放棄高薪而入行，其實係因為「本身圈子入面，女仔唔夠多。入電視台可以識多啲女仔。」果然夠坦白！

由於英文流利，所以早前做唔少司儀工作。（視覺中國）

入行27年，黃子雄做過唔少角色，但就從未試過擔正，不過他坦言如今心態並非等機會，而係享受生活。黃子雄透露之前試過冇工開，但就從未感到擔憂：「媽媽之前腦退化，佢唔覺自己有事，直到跌倒要入醫院，我要請看護姐姐照顧佢，由醫院到佢返屋企，我完全冇劇拍，但我又覺得OK，直到我安頓曬所有嘢，就收到公司電話，19年我拍咗4套劇，所以冇劇拍又真係唔擔心。」

訪問中，黃子雄似乎對單身生活感到十分滿意。（《兄弟》劇照）

唔少無綫藝人都會經營副業維持生計，黃子雄過去都接唔少主持工作。「而家唔係好享受做MC JOB，以前一講嘢大家都會靜，但而家完全唔會，同埋我有一定年資，所以我開得呢個價，如果對方又接受咪做囉。」黃子雄做過唔少「有錢人」角色，但其實佢家境並非十分富裕，如今能夠過上安穩生活，全因投資有道。「我人生最多MC JOB係喺亞視嘅《慧珊時尚坊》，一日三單，一星期可以有六日都係咁。就係因為搵到呢筆錢，再加上投資又OK，所以而家生活安穩，不過我單身先可以，如果有家庭又唔同。」