愛回家｜「龔水CP 」中最惡詛咒驚變群姐昌叔　網民勁讚：好高質

《愛回家之開心速遞》劇中的「龔水Cp 」向來非常恩愛羡煞旁人，不過在昨日（ 6月6日）播出第1615集二人的感情居然有大反轉！

事情的起因是「偷食」龍眼。（影片截圖）

熊若水（呂慧儀飾）、龔燁（張景淳飾）二人遠足，熊若水因饑餓吃了果農種植的龍眼，夫婦二人成功用水果填食飽肚仔後，龔燁因歉意決定收下500元向果農道謝，不過熊若水認為區區龍眼居然索價500元，太貴了於是二人決定搞一串龍眼帶回家。誰料到果農出現捉住兩位「賊人」，而龔燁馬上解釋到自己已經事先放下金錢，不過大家回頭一望，那張500大元早就被風吹走失去踪影。三人起了爭執，而「龔水 」不小心把果農珍貴的手鏈弄斷，不幸的是這手鏈是他的亡妻子親手編織而成，於是他向「龔水 」許下毒咒：「以後見唔到最愛嘅人！」

「龔水 」中最惡詛咒（影片截圖）

第二天「龔水 」二人起床，驚訝發現對方的外貌居然變成群姐同昌叔，但是在其他人的眼中其實是沒有變化。而一向非常恩愛的「龔水 」面對愛人變成自己討厭的人，亦難免感到惡心，因此二人的感情受到了影響。

在熊若水的眼中，龔燁變成昌叔（影片截圖）

最可憐的是「龔水 」二人婚後一直計劃生B大計，獲得「神醫」指點需要在這幾天受孕，才會增加懷孕機率，不過二人的外貌變成如此，令計劃未能如期進行，為此熊若水更到非常難過：「我年纪已經好大，唔想錯過任何機會。」於是龔燁提出建議，讓二人戴上眼罩，只要看不到對方的外貌，計劃就能開始，不過正當二人開始親密時，熊若水多手除下眼罩，見到樣貌是昌叔的龔燁正在吻向自己，嚇到熊若水一腳把他踢下床，場面非常搞笑，而不少網民對於這一幕紛紛大讚：「今集好好笑，真係由頭笑到落尾，好耐冇睇過咁高質嘅劇情, 編劇、導演、演員各方面都咁出色」、「好耐未有過咁高質咁有意思的劇情，編劇寫得好，演員又交足戲。好期待下集，相信應該係甜蜜收場」。

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