余德丞離開TVB過檔商台做正式員工　請官恩娜出山錄主題曲新版本

前無綫小生余德丞（Dickson）早前宣布離巢後，最令人驚喜的是與鄭裕玲（Do姐）做拍檔、於商台擔任《口水多過浪花》客席主持，同時他亦在不同的網上平台亮相，積極增加自己的曝光率。日前，Dickson在IG出po貼上多張照片，又自拍又影天空，看來生活愉快，而他亦打了一句︰「開咪真的很興奮（正式）」，令人聯想到他已正式成為商台的員工。



Dickson早前離開了TVB。（IG@yuduck）

Dickson心情大好的出po。（IG@yuduck）

Dickson回應《香港01》記者時，直認已是商台的正式員工，表示︰「係，過咗試用期。」問起在商台的待遇是否滿意，Dickson就未有回應，他只說︰「做DJ係我10年前已經想做嘅事，適逢有呢個機會。做得非常開心同順利，大家都好錫我，多謝商台俾機會。感恩。」其他事就未有再多回應。有指電台更特意邀請《口水多過浪花》的主題曲原唱者官恩娜錄製新的版本，在歌詞加了Dickson的名字。

Dickson寫了一句︰「開咪真的很興奮（正式）。」（IG@yuduck）

余德丞跟Do姐一齊做主持。（IG@yuduck）

Dickson早前曾向傳媒透露他其實考慮了近兩年才決定離巢，曾擔心之後會沒有工作，又直言外界以為他沒有經濟壓力，實情是他也要給家人家用，認為自己到了這個年齡，現在不去「博吓」等幾時。幸好他走出comfort zone後，收到很多工作邀請，雖然剛開始起步，很難計算收入可會比在無綫時多，但起碼他在工作上能有自己的選擇，坦言自由好緊要。Dickson出身富貴家庭，畢業於名校香港華仁書院，又曾是香港游泳代表隊成員，他與父母同住在跑馬地嘉園的二千萬豪宅，跟天王郭富城是鄰居。他曾於大學期間兼讀香港公開大學與新城知訊台合辦的廣播節目主持及製作專業證書課程。他亦曾於新城電台工作，曾主持過新城數碼音樂台《我的神奇音樂之旅》及新城知訊台《一周新聞》約9個月。

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