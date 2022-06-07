美麗戰場｜視后唐詩詠加入TVB版Penthouse女神大戰　同陳瀅做姊妹

由葉念琛執導的TVB新劇《美麗戰場》近日正式開拍，故事類似韓劇《Penthouse》（上流戰爭），雖然葉念琛一直以來對劇集的內容及詳情都非常口密，但他亦有在IG Post出花絮照，更形容今次的演員陣容是女神大戰，包括陳瀅、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗、蔣家旻、何依婷等，而最新曝光的就有視后唐詩詠！



視后唐詩詠都有份參演《美麗戰場》。（IG@yiplinsum）

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葉念琛在IG Post出同唐詩詠的合照，並寫道：「我的作品，她總會在！#美麗戰場」，而陳瀅（Jeannie）日前亦上載了一張同唐詩詠的合照，並以「Ga Jeh（家姐）」來稱呼對方。其實葉念琛早前曾上載女主角「阿寶」的照片，雖然只得背面，但已有不少網民猜測Jeannie將飾演「阿寶」一角，今次唐詩詠與Jeannie飾演姊妹，不少觀眾都表示期待！

陳瀅（Jeannie）日前上載了一張同唐詩詠的合照，並以「Ga Jeh（家姐）」來稱呼對方。（IG截圖）

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至於唐詩詠原來亦曾飾演過「阿寶」，她曾在葉念琛執導電影《阿索的故事》中飾演阿寶，當時葉念琛就曾大讚她是新一代「阿寶」的不二之選：「我經常都跟她說，好希望她拍多些戲，今次她在戲中的演出未必在電視上會看到，大家可能都會比較溫柔、賢淑的角色，如果要她爆發又可以去到什麼程度呢？在電影上看到她的演出，相信大家會比較驚喜，結果她演來不慍不火，相信會讓觀眾驚歎她演技的紥實和多變。」