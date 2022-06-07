為何是吳秀才︱「愛情劇女王」徐玄振情史唔勁　靠煲劇暴食醫失戀

「愛情劇女王」徐玄振和「壞帥型Oppa」黃寅燁主演的Viu Original原創浪漫韓劇《為何是吳秀才？》逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架，劇集以法學院為背景，講述女教授和學生遊走禁忌和心動邊緣、展開了一段刻骨銘心的愛情故事，甜酸苦辣一次過體驗！

曾以女團M.I.L.K成員身份出道、也擔任過少女時代預備成員，「收視女王」徐玄振可說是近年最成功由偶像轉型成演員的藝人。除了因為在愛情劇表現亮眼，她還憑藉《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》勇奪百想藝術大賞「女子最優秀演技賞」和「最佳電視劇明星賞」等多個獎項，奠定浪漫喜劇女神地位。

「收視女王」徐玄振紀絕是浪漫喜劇女神。（劇照）

在芸芸作品中，徐玄振與姐弟戀題材似乎格外有緣，先後在大熱作品《愛情的溫度》、《一起吃飯吧2》、《Black Dog》合作「年下男」梁世宗、尹斗俊和河俊而大獲好評，堪稱「姐弟戀專業戶」和「爆劇製造機」！是次徐玄振在《為何是吳秀才？》飾演脾氣差、性格怪的吳秀才，據說她是為了一圓「壞女人」心願才接下角色，勢和「御用校霸」黃寅燁擦出火花！

據說徐玄振是為圓「壞女人」心願才接下角色。（劇照）

雖然人稱「愛情劇女王」，徐玄振卻自言戀愛史未如大家所想的豐富，也提到失戀時跟平凡人一樣，習慣靠著暴食發洩：「我不會喝酒，所以會透過暴食來遺忘，失戀時一餐會吃二至三人份的食物，胖了再努力運動！看美劇也不錯，有時也會邊看美劇邊大吃。」她透露過去喜歡領導型的男人，也較為在乎外表；三十歲以後則比較喜歡溫柔、誠實且情感豐富的人，希望對方像朋友一樣相處自在。

徐玄振坦言可以接受年下男。（劇照）

提到近年接拍了不少姐弟戀劇集，徐玄振表示現實中的她不太在意年齡差距，可以接受比她大八歲、小七歲的男生，不過她坦承不敢主動進攻：「我是一個平凡的韓國女性，沒有那麼勇敢，如果不先對我告白，我絕對不會開口，所以戀情總是成不了。」現年三十七歲的她也笑言眼見好友紛紛步入禮堂而萌生結婚念頭，並放風希望早日遇見對的人！