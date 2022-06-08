尋人記2｜神奇婆婆相隔三十年唔靠電腦靠醬油尋人　分享重逢喜悅

TVB製作的資訊性《尋人記II》，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持。自《尋人記II》開播後好評不斷，本周兩集故事主角均為「非典型」女性代表，第七集更是圍繞一位93歲的「神奇婆婆」！早在1940年代，日軍攻打香港期間，「神奇婆婆」與中學同學失散，眾人沒有電腦科技「加持」，憑藉醬油留下的線索，再加上超強的緣分，奇蹟尋回成班同學仔。這批「尋人先鋒」九十年代初齊齊接受訪問，分享重逢喜悅，大談名校女生頑皮史，包括「那些年，我們一起出過的貓」。

相隔三十多年，「尋人先鋒」去哪兒？「尋人難，尋老人更難」，一眾新聞主角昔日受訪時已是60多歲，屈指一算，如今最年輕一位在生也90多歲，攝製隊要戰勝大海撈針的高難度，又要和時間競賽，最終能找到多少位「同學仔」？這次不靠網上找畢業照，無法憑磚牆顏色鎖定被訪者住址，攝製隊索性向前輩「偷橋」，押注在一瓶醬油身上。

當年女性有機會接受教育，已不是一件簡單事。堪稱烈女的「神奇婆婆」讀過幾年書，膽大心細、醒目識做、滿腦子不一樣的哲理，後來更成為業界的「打工皇后」，成就傳奇人生。到底是「神奇婆婆」的神邏輯勁，還是方東昇的金句醒？本週四（9日）抽出便知答案。