樂宜學師姐貝依霖推噴血NFT寫真　照片風格主題任持有者選擇

香港NFT項目「MENtaverse」五月份公布和性感女神貝依霖（Chantale）合作，於第一階級推出限量300張獨特寫真NFT。近日（5/6）「MENtaverse」參與於中環海濱的大型戶外展覽，場內公布DJ女神樂宜將會繼師姐Chantale之後，在第二階段加入「MENtaverse」NFT項目，同場更有其他幾位一同簽約「MENtaverse」的藝員網紅，非常熱鬧！

性感女神貝依霖（Chantale Belle）推出限量300張獨特寫真NFT。（資料圖片）

貝依霖宣布推出限量寫真NFT 爆海旁拍攝真空上陣阿叔睇到眼定定

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性感網紅DJ樂宜近年獲入選為全球百大DJ 第103位，當天樂宜更即席打碟炒熱全場氣氛。今次加入「MENtaverse」成為Men’s Girl的樂宜，她更會為「MENtaverse」拍攝一系列寫真，她說:「會由主辦Discord社群投票，去揀選不同的主題，一直都想有突破，要靠他們幫我突破了。除了DJ工作，還開始嘗試其他工作挑戰。」

除了拍攝一系列的寫真，她還會走入Discord與成員聊天，樂宜說：「曾經有啲粉絲話過我好Cool，其實唔係㗎哈哈，一傾到動漫、Marvel等話題，我就停唔到。」對於被邀請到大會音樂會做嘉賓DJ，樂宜表示：「心情好興奮呀！香港好耐冇戶外的DJ表演，希望可以帶大家重獲音樂節的感覺。」

性感網紅DJ樂宜近年獲入選為全球百大DJ第103位。（資料照片）

去年樂宜首次代表香港DJ界參加DJ世界級選舉，並打入全球DJ排行榜103位，她憶述：「可以同好多大家熟識的百大DJ在網上直播一同演出是個難忘經驗。 最後獲得103位令我驚喜萬分，始終香港區未有DJ入過150位排名，高興可以令其他國家都留意到香港DJ，希望可以再接再厲。」

樂宜孖師姐貝依霖打入元宇宙。（資料圖片）

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