Jumbo曾淑雅由力捧變投閑置散？ 獲邀葉念琛新劇：好開心佢記得我

由葉念琛一手包辦的無綫（TVB）電視劇《美麗戰場》今日（8日）於將軍澳電視城舉行拜神儀式。曾淑雅（Jumbo）於劇中飾演候選佳麗，為奪冠誓與其他佳麗展開一場明爭暗鬥！Jumbo並非首次與葉導合作，7年前她曾參演葉導電影《碟仙碟仙》，今次再邀請她加入新劇，曾淑雅接受《香港01》訪問時笑言：「好開心佢仲記得我。」

Jumbo參演葉念琛新劇《美麗戰場》。（梁碧玲 攝）

30歲的Jumbo於2020年加入TVB，首個亮相的節目為捧出過不少女神的《3日2夜》，及後又參演過電視劇《香港愛情故事》、《陀槍師姐2021》等。當年簽約TVB的Jumbo被指備受力捧，不過近年其聲勢似乎有所下跌，曝光率不及當年，對此Jumbo以平常心看待，她說：「啱啱疫情期間期間，停咗一段時間，上年仲忙緊怕一套嘢嘅。之前啱啱入公司拍劇啦，試咗好多正經嘅角色，所以今次呢個角色可以做返比較做返我自己啦！（多咗空餘時間會做咩？）都係平常心啦，最近有做返運動，Keep返自己呀，等機會嚟嘅時候就可以發揮好我自己。」

Jumbo最想挑戰做搞笑角色。（梁碧玲 攝）

一向多演多演斯文正經角色的Jumbo透露想挑戰演搞笑角色，她說：「想畀大家睇，唔淨只係靚，我都仲可以有搞笑嘅一面。」