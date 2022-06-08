尹汝貞離婚三十載事業攀上高峰　前夫唔抵得：我出軌她才過得更好

現年74歲的韓國實力派女演員尹汝貞近年事業大豐收，去年更憑《農情家園》（Maniri）勇奪奧斯卡最佳女配角，成為第一個奧斯卡得獎韓國演員。不過，正當她攀上事業高峰之時，她的前夫趙英男卻多次重提兩人不堪回首的婚姻，不但在尹汝貞奪獎時表示「對我這種外遇的男子是最致命的一擊」，近日又再次在節目上口出狂言，表示：「我出軌才讓她過得這麼好」，隨即被大批韓國網民狂鬧，叫他放過尹汝貞。



尹汝貞近年事業大豐收，去年更憑《農情家園》（Maniri）勇奪奧斯卡最佳女配角。（AP）

尹汝貞於27歲戀上年長自己兩歲的歌手趙英男，更為了他一度息影而遠嫁到美國過相父教子的生活，然而兩人的婚姻只維持了13年趙英男就出軌，更大膽要求帶埋第三者回家一同生活，尹汝貞因接受不了而選擇離婚，並獨自扶養兩位兒子長大成人。

尹汝貞跟趙英男於1974年結婚，後於1987年因第三者介入而忍痛離婚。（網上圖片）

近日，尹汝貞推出綜藝《意外的旅程》記錄今年擔任奧斯卡頒獎人的過程，趙英男又再次衝出來蹭熱度。他於《明星紀錄片MY WAY》中脫口問與妻子57年來感情不變的朴仁洙：「所以你57年間都只跟一個女人一起過嗎？」朴仁洙回答道：「難道要跟兩個女人過嗎？怎麼可能，這算什麼才華，在音樂跟美術上有才華就好。」趙英男聽畢即反駁：「我（跟尹汝貞）生活了13年，後來又遇到其他女人，所以過得很好，那個人（指尹汝貞）也過得很好，是因為我出軌，把我趕出來才活得這麼好的。」

趙英男在《明星紀錄片MY WAY》暗指尹汝貞因為自己出軌才過到更好的人生。（網上圖片）

雖然他未有直接提起前妻尹汝貞的名字，但心水清的觀眾都明確知道他口中的人是誰，再加上朴仁洙的指責「還是以你妻子的身份過生活的話，不會這麼成功」，明顯就是現時已成為金像獎最佳女配角的尹汝貞。

尹汝貞在韓國地位崇高。（Getty Images）

節目播出後，趙英男的一番言論受盡千夫所指，被觀眾鬧爆又想增加曝光率。其實尹汝貞去年被提名入圍奧斯卡金像獎最佳女配角後，趙英男亦不時出來抽水乘機提高自己話題度和曝光率，直到對方奪獎後更自嘲道：「相信這件事是對外遇的男人為最好的一擊，報復吧，作為外遇當事人的我以後也要更加自重。」引起外界猛烈的抨擊。