專訪｜王曼喜「出櫃」感激媽媽由抗拒到接納︰最擔心啲人攻擊父母

王曼喜（Kayla）給人的感覺是一個忠於自己的人，雖然外表有女人味，但卻是一個很「有型」的女生，多年前公開「出櫃」，近年認愛攝影師女友Elaine Chen，勇敢亦有堅持。不過在女友Elaine面前，完全令人感覺到她溫柔又可愛的一面，這天Kayla與Elaine一同接受《香港01》的專訪，完全可以用三個字去概括，「閃到盲」！二人的互動，對望充滿愛，感受到她們之間的默契。這次是二人第一次合作拍廣告，Elaine笑言︰「我哋都鍾意一齊做嘢，佢問咗我，我就話OK。」Kayla回一句︰「我問咩佢都答OK！」好甜！



Kayla大騷手上的訂婚戒指。（梁碧玲攝）

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Elaine不是圈中人，不習慣接受訪問，而且廣東話不太好，二人平日主要用英文交流，Kayla有時會為女友翻譯，訪問前又會關心她的狀態，而Elaine很多時應該不明白大家在說什麼，但總是望着女友，在一旁靜靜的聆聽和陪伴。Kayla與Elaine拍拖約1年之後在2020年訂婚，她們今年9月將於美國加州舉行婚禮，因為疫情關係，婚禮拖到現在才成事，「等咗成年半，而家都算放寬咗好多，所以我哋都想趁呢個機會（結婚）。」

Kayla和Elaine常常在IG大方放閃。（IG@kaylaiw）

重談相識經過 Kayla主動追女友︰我個人比較主動

Kayla與Elaine由拍拖到訂婚都毫不隱瞞，非常大方，講起她們相識與一起的經過，Kayla首先承認是她先對Elaine一見鍾情，二人剛好出席同一個時裝秀，「係我見到佢先，之後我就對佢有啲興趣，但我哋一開始識嘅時候都係傾偈嘅形式，我係用一個做嘢嘅方式去約佢出嚟飲咖啡，佢都唔知原來我係對佢有興趣，或者我係鍾意女仔，係傾傾吓偈，見咗幾次面先至有呢個鍾意嘅關係。」Kayla笑言︰「我個人不嬲比較主動！」

Kayla算是主動追Elaine，她笑言︰「我個人不嬲比較主動！」（梁碧玲攝）

Kayla愛女友夠幽默 Elaine賣口乖︰佢咩我都鍾意

Elaine是求婚的那位，她笑指︰「我老啦！」Kayla補充︰「其實我哋兩個都有嗰種感覺係我哋想創立自己嘅家庭，所以覺得結婚係其中一步，我哋都睇唔到我哋會可以搵到另一個伴侶係更適合嘅。」Elaine給人的感覺很隨性，求婚也是憑直覺，她在自己家的天台求婚，兩個人就這樣承諾共度餘生。被問到最喜歡Kayla的什麼，她傻笑着說︰「我鍾意佢啲味！哈哈！我第一樣諗起呢樣。咩都鍾意啊！真嘅！你叫我講佢好嘅嘢係難過講佢啲唔好嘅嘢，佢缺點係有一、兩個，但佢優點係有太多。」例如她說Kayla的缺點是在廚房煮完飯不洗碗，其實都只是小事，或者Kayla所有缺點在她眼中都變成了優點。

Kayla欣賞Elaine的地方就實在一點，她說︰「我最欣賞佢嘅係佢好有深度，佢好鍾意講好多人生嘅哲理，佢又好令到我想同佢一齊探討呢啲嘢，去傾呢啲嘢。佢都係一個好有幽默感嘅人，佢好容易令到我笑，而佢成日都同我講話令到我笑呢樣嘢，係佢最開心嘅一樣嘢。」

一開頭外界認識的Kayla，可能只是覺得她常常在IG放性感照，但其實她是一個很有性格和有想法的女生。（IG@kaylaiw）

Kayla當年公開「出櫃」 最擔心家人被言論攻擊

今年即將踏入30歲的Kayla於2014年公開「出櫃」，當時她已經跟家人、朋友表明了自己的性取向，「因為我覺得唔係一樣需要去隱瞞嘅嘢，我覺得呢個唔係一個問題，唔係一個罪。」當時有人問她是否與女生拍拖，她就理所當然的說「是」，只是一個簡單的對答，她想強調的正正是這不應該是「咁大件事」，「其實嗰陣我啱啱一出櫃嘅時候，都有人講啲唔好聽嘅說話，但係我會寧願唔去聽唔去睇，因為始終係我嘅人生，我有權去選擇我做乜嘢去令我開心，我唔係要為其他人而活，我好感激感恩嘅係我有我屋企人嘅支持。」Kayla又說︰「我最擔心嘅其實都係啲人會攻擊我爹哋媽咪，好多人可能會覺得係家教嘅問題，但係爹哋媽咪佢哋都處理得好好。」

Janet已視Elaine為家裏的一分子。（IG@janetma28）

其實Kayla與Elaine都曾跟男生拍拖，Kayla直認「冇feel」，她說︰「佢（Elaine）都有同過男仔拍拖，我哋兩個嘅睇法係愛唔會分性別，愛一個人，同佢相處，有嗰種默契，有嗰種感覺喺度嘅時候，就係有囉！唔一定係要opposite sex。」她覺得跟誰一起都是講感覺，「佢（Elaine）都有講過佢冇遇到我嘅話，佢都有可能而家同咗個男仔一齊。」

Elaine形容第一次見Kayla的父母時非常緊張，更親自下廚煮給他們吃。（IG@janetma28）

Kayla與妹妹王麗嘉（Irisa）感情很好，而兩姊妹有着模特兒的完美身形。（IG@kaylaiw）

Kayla因性取向與媽媽大吵一場 冷戰足足3個月

Kayla的父母王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）都是藝人，現在他們出席活動時也會力撐女兒，支持她的所有，但Kayla當年跟媽媽剖白時，二人曾大吵一場，「佢第一個反應係唔高興嘅，因為佢嗰時仲係有一個好傳統嘅諗法，就係同一個女仔一齊就唔可以結婚生仔，就冇咗嗰種家庭嘅concept，喺我嘅角度我就覺得，點解你做fashion industry，你身邊都有好多gay嘅人，點解你唔可以接受你自己個女係咁樣呢？」雙方對對方都有不了解之下，「我哋都係鬧咗一個大交，我係喊晒，佢又喊晒，跟住我係離開咗屋企嘅嗰一刻，嗰段時間都係比較僵嘅我同我媽咪，反而我爹哋就比較easy少少。」

Kayla和Elaine接受訪問時情深一吻。（梁碧玲攝）

直到過了3個月之後，Janet態度完全轉變，Kayla說︰「我媽咪係kind of醒悟，佢有message我，就話『只要你開心，我都會為你而開心』，由嗰刻開始，佢係好願意去聽我嘅故事，或者明白我有咩苦惱、困難，去到而家呢一步，佢哋係好接受我帶返屋企嘅partner，尤其是Elaine而家基本上都係我哋屋企嘅一分子。」Kayla直言︰「feel到我爹哋媽咪係有嗰種無條件嘅愛，佢哋係真係好愛我哋。」Kayla對家人非常感恩，特別是對爸爸，她說︰「我同Elaine啱啱訂婚嘅時候，佢係第一個去同佢啲朋友介紹Elaine係我嘅fiancée（未婚妻）。」令她倍感珍惜家人的愛。

Kayla對Elaine講完「愛的宣言」之後，Elaine聽到有點「眼濕濕」。（梁碧玲攝）

Kayla是「星二代」，自小已面對鏡頭，反而是Elaine，之前被公開她顯赫的家庭，據媒體報道她是恒隆地產創辨人之一陳曾燾的外孫女。雖是圈外人卻被曝光家裏的事，Elaine只道︰「呢啲嘢我唔知，主要係因為我唔識睇中文，就冇乜睇。（比較低調？）係啊。」

Kayla曾在IG分享她與Elaine訂婚的喜悅時刻。（IG@kaylaiw）

點擊下圖睇吓Kayla同Elaine嘅甜蜜合照︰

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Kayla與Elaine常常一起工作，一起相處和生活，幾乎是日日見，但仍然似是見不夠一樣，一起3年，將來更會一同踏進人生的另一個階段，二人更深情的對話，Kayla用英語說︰「我好高興你係會同我結婚嘅嗰個人，我唔可以想像我同呢個世界嘅其他人一齊，因為你令我變成最開心嘅人。」一旁的Elaine聽到眼角似有淚光，而Elaine說︰「你令我人生感到前所未有嘅快樂。」之後更甜蜜地吻一吻，甜到漏！

專訪前，Kayla與Elaine各自化妝，但一有機會一齊就一起聊天，有着不言而喻的默契，但卻不是肉麻的那種，感情自然。Kayla最後總結︰「每一個人都可以擁有愛，每一個人都值得有佢哋心目中嘅一個家，無論係gay，唔同嘅love couple都好，我覺得每一個人都有佢嘅權利，去有一個家。」在她們身上也就是體現着無條件的愛與支持。