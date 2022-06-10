《凶榜》導演余允抗搞娛樂公司簽藝人　首位加盟歌手係「佢」？

現年72歲的恐怖片大師余允抗（Dennis）曾執導《山狗》（1980）、《凶榜》（1981）等經典電影，其中《凶榜》更有「香港史上最恐怖鬼片」之稱，雖然他在90年代退出影圈轉戰金融投資業，及後又出任過多間上市公司管理層，但原來這位新浪潮導演從未放棄影視夢，最近更受元宇宙（Metaverse）概念吸引，成立藝人管理及娛樂節目製作公司國寶文娛，打算透過元宇宙改變傳統電影工業生意模式，以線上線下互動體驗，製造各方面的收入來源。

余允抗最近成立藝人管理及娛樂節目製作公司國寶文娛，正式重返影視圈。（資料圖片）

余允抗執導的《凶榜》有「香港史上最恐怖鬼片」稱號。（電影畫面）

除了國藝集團、菲律賓數碼資產交易所First Bullion成立合營公司大搞元宇宙虛擬影視城，余允抗旗下的國寶文娛作為一間藝人管理公司，亦有羅致藝人，首位與公司簽約的便是本地創作歌手AD（Adrianna，鄧沛雯）。今年24歲的AD在2020年畢業於香港城市大學政治科學學系，曾推出過《Stay 寄語》、《沒關係》等歌曲，潛力十足，而她亦是公司旗下NFT故事項目「Fordarest」的女主角。在這個七月初出爐的項目中，AD將化身成漫動漫角色與外太空機械人Mek Ferrum談戀愛。問到為何會簽下AD，公司發言人Adrian說：「因為Dennis睇過佢IG、佢之前出過嘅MV，就覺得佢個Look同成個Feel就係幾Cyber，可以做比較新穎嘅Online嘢，我哋咁啱又有呢個NFT Project，覺得佢好Fit個角色，所以就簽佢。」

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