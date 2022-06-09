郭羡妮自爆選港姐原因　只因鄧梓峰一句鼓勵：佢話我嬴緊！

港姐出身的郭羡妮婚後減少幕前演出，近年更幾乎絕跡電視圈，直至去年獲邀拍攝ViuTV新劇《冥冥之中》，相隔多年復出螢光幕，郭羡妮日前接受鄭裕玲（Do姐）主持商台節目《口水多過浪花》訪問時就直言接拍前有開出條件：「因為我年紀真係唔細喇，我好坦白，我唔係嗰啲𡃁妹可以幾日唔瞓，因為我以前chur過呀，我好驚呀，我唔想，我覺得瞓覺好重要對女人嚟講，睡眠不足呢我根本就唔知自己做緊乜嘢，我連對白都記唔到你叫我演咩戲啫？咁所以我話我一定要有12個鐘頭瞓覺，咁我開出呢個條件佢話『冇問題，我應承你。』」



郭羡妮相隔多年復出螢光幕，參演ViuTV新劇《冥冥之中》。（IG@sonijakk）

當年貴為TVB花旦的郭羡妮，最高紀錄曾直踩三日三夜沒休息，今次導演黃偉賢一口答應她開出的條件，令她決定重返幕前。而Do姐亦表示認同，並透露自己曾試過直踩四日：「嘩，都唔知自己講咩，講完之後我問『我講咩呀？啱唔啱呀？』冇辦法，佢又話個景要咁樣，好多茄喱啡好多臨時演員，一定要拍晒，但都唔知自己做乜呀！」

郭羡妮同Do姐都控訴以前拍劇太Chur冇得瞓。（IG@sonijakk）

郭羡妮今次久休復出，不少觀眾都大讚她的演出，而囡囡朱家愛（Kylie）原來都有參演，身為媽咪的郭羡妮亦表示支持：「我覺得未嘗不可，同埋佢呢個角色係自閉症嘅，唔需要講對白，呢個係一個好緊要嘅point，佢唔使任何training都可以做到，但係當然我喺屋企同佢講好晒點樣囉。我問佢『想唔想做？跟媽咪去做呢個角色』，佢話『好喎好喎』，佢都未細心諗過係咩，未真係知道拍戲係咩回事，佢净係知爸爸媽媽係拍戲嘅，但佢唔知道做演員係點樣。我覺得可以畀佢出嚟見下人，去交流下，學下嘢呀，睇下合作性係點樣啦，點樣拍戲啦，你要聽人哋講嘢啦，要有耐性乖乖坐喺度，我覺得呢啲各樣嘢對佢好有益處囉。」

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入行前曾任職空姐的郭羨妮，當年在鄧梓峰鼓勵下決定參選港姐。（劇照）

現年47歲的郭羨妮是中英混血兒，入行前曾任職空姐的她，當年曾在機艙巧遇鄧梓峰，她更在對方鼓勵下決定參選港姐：「佢就話『你點解唔參加香港小姐呢？我話畀你聽你贏梗㗎。』其實一路都有人叫我參加㗎喇，之前嗰幾年都有，even我做咗空姐，有啲老總呀，或者係高級啲嘅（人），都會話『阿妹，你咁靚，你去選港姐啦。』嗰陣時我去考過警察，我去遞Form，嗰個女警都話『點解唔去選港姐呀你？做乜嚟做警察呀？』」結果郭羡妮在1999年參選港姐時以大熱姿態奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」及「千禧才智小姐」獎項，翌年再奪得國際華裔小姐冠軍，美貌令人驚歎！