豬肉檔威威疑做過護膚品傳銷　曾招人搵外快：想每月賺多5萬？

荃灣街市豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威）自從爆紅之後人氣身價十級跳，不但開設Facebook、Instagram及YouTube等社交網站密密與網民互動，兼且有指他被建華集團招攬成為帶貨KOL，早前更在荃新天地舉行盛大生日粉絲見面會，吸引過百粉絲到場慶生，人氣拍得住當紅偶像。



威威近日爆紅成為網絡紅人。（資料圖片）

近日，有網民發現威威在豬肉檔之前，疑曾經在網上推銷過「MAIONE」的護膚美容產品，據一則網上流傳於2017年在FB發布過一則的帖文，招攬網民加入團隊「搵外快」寫道：「有冇朋友想喺唔影響正職嘅情況下每月賺多1萬至5萬？」，又列明應徵者需要溝通能力良好、懂得使用FB和WeChat、工作2年或以上和目標明確，更附上自己的私人WhatsApp電話和WeChat帳號歡迎應徵者「預約了解生意制度或試噴產品」，被不少網民質疑與傳銷的工作性質非常相似。

威疑似於2017年在FB發布過一則的帖文，招攬網民加入團隊「搵外快」。（網上圖片）

有網民發現他在網上宣傳美容產品。（網上圖片）

《香港01》記者透過帖文中的WeChat ID搜尋，發現該用戶頭像的相中人同樣戴上口罩，而且發現亦與威威有九成相似。記者亦曾經撥號致電帖文中的電話，雖然打通但並未有人接聽，而他的經理人Peggy則表示「開會中」，未有任何回應。

《香港01》記者透過帖文中的WeChat ID搜尋，發現該用戶頭像的相中人同樣戴上口罩，而且發現亦與威威有九成相似。（WeChat 圖片）

帖文中的WeChat帳號極有機會就是威威本人，（WeChat 圖片）

MAIONE的母公司億嘉國際，多年來被外界質疑其運作方式，數年前報道指公司聲稱其護膚產品會在美國上市，因此用股票作招徠吸引人加入團隊，會員需要先買幾萬元的貨品，才可平價買入股份，因此吸引不少想短時間内搵快錢的人加入。《壹週刊》曾報道該公司的經營手法以直銷方式發展下線，加入團隊之後只要在Facebook、WeChat等渠道繼續招攬他人做下線，就能夠擁有被動收入，更聲稱有機會達到年薪50萬，然而卻被會員踢爆公司無故凍結會員戶口，無辦法取回透過下線入會、買貨分佣而來的獎金，最終報警處理。