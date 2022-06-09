H.O.T出身張佑赫疑動手打練習生　6年前掌摑打頭等暴行被揭

早前有網民A在韓國論壇公開擔任練習生時，被元祖偶像出身的老闆B暴力對待的經歷，因而引來大批網民猜測。資深記者兼YouTuber李鎮浩親自訪問了A確實真有其事外，亦爆料疑似B是H.O.T出身的張佑赫。



李鎮浩昨天（8日）公開了A的錄音，解釋6年後才公開暴力對待的原因。A表示每次看到與B相關的新聞都很痛苦，覺得無法忍受才出面公開，唯一希望得到B的道歉。李鎮浩表示亦已與B身邊人士確定事實，可惜仍未能聯繫到B本人。有網民對比A公開的練習室照片，發現與張佑赫於2012年開設的公司WH CREATIVE的練習室背景相似，甚至連門的位置也相同，因而瘋傳B的身份可能就是張佑赫。

網民對比A公開的照片與張佑赫的練習生，表示兩者十分相似。（網上圖片）

根據李鎮浩公開的爆料指，A分享曾被B掌摑和打頭等。當時22歲的他被製作人邀請到B辦公室討論音樂，由於B向他表示能夠輕鬆發表意見，他便大膽提出風格老土，擔心不適合粉絲群。說罷A便被B說着粗口掌摑外，B更命令他脫下帽子打額頭。翌日A被B叫到辦公室教訓了一番，至此A完全不敢輕舉妄動。最終A不受壓力提出退社，未知是否因有前事發生，所以並沒有被要求單方面解約遞交違約金。

張佑赫暫時至今沒有回應傳聞，反倒有如常更新IG。（IG/@woohyukjang）

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