王曼喜曾同媽媽馬詩慧冷戰3個月 家人需要時間接受自己性取向

王曼喜(kayla)及其未婚妻 Elaine chan ，一向坦白公開其性取向，最近還開心公告九月將飛去美國結婚，上星期兩人又孖公仔接拍LGBTQ+家居保險廣告，宣揚第一間接受同性戀伴侶購買家庭保險。

自公開kayla和Elaine Chen情侶關係後，kayla經常為LGBTQ+發聲，今次接拍One Degree保險廣告廣告，亦是希望值此站出來，代表LGBTQ+爭取更多權益，所以毫不猶豫就接拍，「香港從未試過有好多人企出嚟幫LGBTQ+發聲，今次廣告理念好有意思，同我哋諗法好相似，每個人所追求嘅家其實都一樣，都係想擁有愛，大家都係平等。」

而未婚妻Elaine就表示：「我同Kayla都知道香港未認可同性婚姻，之前有過一些案例，同性伴侶其中一方過身，另一半都沒有身份，唔可以代辦後事，所以覺得OneDegree今次行出嚟支持LGBTQ+，保障到大家係一件好事，希望日後有更多大企業支持，俾到更多信心我哋爭取更多應有權利。」當日有人接洽他們接拍這個廣告時，Elaine十分搞笑，不是問籌勞多少，反而不停問，保險保什麼，想做投保人，「因為想買一份送俾Kayla做結婚禮物。第一次知道有一個為LGBTQ+而設的家居保險，覺得一定要支持，香港暫時對同性婚姻還未立法，有保險對我同kayla都有保障。我估有好多同我地一樣的朋友，一定會對呢個保險有興趣。」

是次廣告拍攝場地是在兩人的工作室取景，Kayla就笑言要投訴未婚妻中文差，搞到人地要浪漫場面變搞笑畫面，「呢度係我哋成日一齊工作嘅地方，好似係屋企一樣咁溫馨，所以係到拍攝都相當自在，我哋好習慣一齊做嘢，冇咩尷尬，唯一係佢(Elaine)中文唔好，所以人哋叫佢講我哋浪漫故事，佢成日講到變笑話咁，浪漫變搞笑囉。」

談到兩人目前忙於籌備的婚禮，Kayla就謂最痛苦時間已經過去，當初要向家人坦白自己性取向，同媽咪冷戰咗3個月，但過後家人全部接受及包容她的選擇後，「婚禮已決定9月會喺美國加洲舉行，嗰邊搵咗人幫手準備都七七八八，雙方屋企人都會飛過去出席。好感謝屋企人支持，大家都已經接受咗Elaine係我地家庭嘅一份子。」

Elaine：「我當然好開心，Kayla屋企人接受左我，我依家成日去佢屋企，我鐘意下廚煮嘢食，所以我會去煮飯囉，第一次去煮比佢屋企人食就搞笑話出來，因為我太緊張，煮到9點先有第一碟餸，餓死佢地，哈哈。」