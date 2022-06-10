MIRROR演唱會｜Edan明白粉絲買唔到飛心情：令人失望係最辛苦

「6膠」於主題樂園拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰SSP》。（鄺鈺瑩攝）

「6膠」呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅（Hillary）今日（10/6）於主題樂園拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰SSP》，Edan接受訪問時透露今次是Call Time最長的一次：「係特別篇，得一集聽聞有90分鐘，S3都唔知幾時有得開，畀大家止下癮先。由凌晨3點半Call到今晚12點，噚晚特登嚟酒店瞓兩、三個鐘。」

來到主題樂園當然少不免玩機動遊戲，Edan坦言自己和珈其都非常害怕。（鄺鈺瑩攝）

來到主題樂園當然少不免玩機動遊戲，Edan坦言自己和珈其都非常害怕：「我好啲因為受過訓練，但珈其就辛苦啲，佢仲驚過我同好擔心，本身佢有堅決唔玩，我哋說服佢，都好想佢陪我玩，有個驚過自己嘅人一齊玩好似會冇咁驚。」《膠戰》受香港觀眾喜愛，問到會否想衝出香港，Jeffrey說當然希望，亦想將歡樂帶給全世界，Edan同意表示希望可以出埠拍攝：「如果可以去到韓國同《Running Man》嘅成員crossover，咁就真係癲。」

鏡粉買不到MIRROR演唱會飛，Edan坦言明白fans心情。（鄺鈺瑩攝）

拍攝完《膠戰SSP》後，Edan便會專心準備7月的紅館演唱會。今日是「MIRO場」門票開賣日，不少鏡粉再次經歷「不斷重試」卻失望而回的過程，Edan輕嘆一聲說：「令人失望係最辛苦，見到好多粉絲喺telegram講，以為自己得，點知最後又唔得，好明白大家心情，相信大家都覺得好攰，點解睇個演唱會都咁難。都有好多原因，可能個伺服器要再叻啲，希望未來可以開多啲場、有網上live睇，伺服器叻啲就少啲呢啲問題出現，大家都容易啲買到。」Edan明白粉絲會失望，但希望各位會繼續支持MIRROR。

最近有網民在Edan與黃德斌的合照留言指「睇mirror、collar死全家!!!一定會!!!」，Edan神回該名網民指：「咁如果唔會呢」並加上一個流淚emoji，他解釋不是與網民正面交鋒：「問問題啫，好多時大家喺網絡上會隨所欲為，用言語比較衝動少少，大家可以啲愛同包容，大家都會舒服啲。」