冥冥之中｜蘇志威為劇出動私伙靚衫　自爆曾因演唱會拒演《葉問》

ViuTV原創劇《冥冥之中》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口。隨着香港分公司的主理人蘇麗珍（郭羨妮飾）決定退休後，三名經理彭森（栢天男飾）、心兒（劉心悠飾）及寶玲（袁綺雯飾）在辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界。

蘇志威在劇中飾演人口控制公司特使。（資料圖片）

闊別螢幕多年的蘇志威再次接拍劇集坦言感覺十分好玩：「再拍劇嘅感覺幾得意。趁宜家有呢個時間，又想試下玩下。」蘇志威表示為了角色而特意度身訂做專屬的服裝，更與劇集的美術指導一同研究及設計：「因為咁多年冇拍劇，拍完呢套之後又唔知幾時先會再拍，所以揀咗好多戰衣出嚟。有啲係收埋咗好耐嘅經典靚衫嚟，又可以配合番劇集入面唔同嘅年代。」

蘇志威為劇集特意度身訂做專屬的服裝。（資料照片）

在本次的劇集中亦有不少動作埸面，蘇志威分享自己因要以草蜢組合活動為優先，所以曾不敢接拍武打戲：「嗰時記得有次《葉問》想搵我拍，但係因為我就嚟開演唱會，所以就婉拒咗。我真係好想同甄子丹拍。但因為演唱會嘅關係，如果啲手腳有咩事就上唔到台，所以當時真係唔可以冒呢個險。」

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