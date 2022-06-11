法證先鋒V｜第五位小丑登場揭開懸念　十八層地獄法殺人畫面血腥

TVB經典劇集系列《法證先鋒》先後開拍了四輯，即將在今年下半年播出的《法證先鋒V》近日曝光了最新預告，今輯演員大洗牌，除了有相隔4年回巢拍劇的黃宗澤（Bosco）之外，還有蔡潔、袁偉豪、蔡思貝、王敏奕、洪永城、鄭俊弘等。在《法證先鋒IV》大結局的一幕中出現了4具小丑的屍體趴在地上，其中一人更明顯地擺出一個「5」的手勢，當時已有不少觀眾猜測是為了第五輯鋪路。而在《法證先鋒V》的預告中可見劇情亦承接上一輯留下的懸念，現場出現了第五位小丑！



黃宗澤同蔡潔擔任男女主角。（微博@黃宗澤）

第五位小丑出現！（影片截圖）

其實在《法證先鋒》系列中，「小丑」這個角色一直都非常重要，雖然頭四輯的監製梅小青退休，所以監製一職就由上一輯的執行監製方俊華頂上，而金像獎最佳編劇兼《使徒行者》系列編審葉天成就擔任編審，他曾在接受《香港01》訪問時為小丑這個設定解畫，並表示新一輯繼續會有這個角色：「小丑呢個設計係一至四輯都有，亦都係小青姐一個好有追看性、懸疑性嘅設計，我哋一定會保留，因為方俊華都跟咗小青姐起碼做咗三輯，佢有問過，我話一定會有，我亦都好尊重小青姐。」

《法證先鋒IV》第一集就出現「小丑」。（影片截圖）

即睇頭四輯小丑：

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除了延續「小丑」這個設定之外，新一輯的案件似乎比起前作更具懸念，飾演法證化驗師的Bosco負責搜證，與袁偉豪出演的警察合作，而蔡潔就飾演法醫，替死者說話找出真相，劇中更有一位兇手利用十八層地獄的方法去殺人，畫面比前四輯都更血腥、更震撼！

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