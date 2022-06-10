活動製作注入創新科技元素　蔡加敏與程瑤攜手大展拳腳

「玩具大王」蔡志明長女、旭日國際集團副主席蔡加敏與相識多年的程瑤及其老公朱仲賢由好友變成生意伙伴，投資他們的活動製作公司，三大均相信疫情終有一天會過去，有信心大型實體活動定會陸續恢復，蔡加敏笑言：「The show must go on」，所以對行業前景充滿信心。

蔡加敏多年來於商界長袖善舞，出席過無數大大小小的活動，對於活動創作充滿心得，她說︰「多年前自己公司做Annual Dinner時已覺得呢行好好玩，可以接觸更多有趣嘅事，認識各種類型的朋友，其實自己一直都有經營製作公司的想法，雖然疫情令絕大部份實體活動停頓，但市面已逐漸回復正常，大家對實體活動期待已久，可說是渴求，預料這行業會較疫情前更蓬勃。」

蔡加敏（中）與程瑤、朱仲賢夫婦由好友變成生意夥伴。

蔡加敏經常抽空到活動現場，與程瑤一起視察活動製作的籌備情況，並提出了不少實質具體的意見。蔡加敏說，於活動籌辦過程，腦內都會浮現過往於世界各地不同的活動畫面，現在正好有機會把各種構思付諸實踐，令人非常興奮，她說︰「自己好鍾意到不同的國家或地方睇表演，每個地方的舞台製作，都因為文化背景、傳統、歷史而各具特色，經過自己的融會貫通、篩選，可以將自己構思結合新元素放入活動設計當中。」

蔡加敏對自己能夠把構思付諸實踐，感到非常興奮。

身兼國際教育集團董事的蔡加敏提及現今教育着重STEAM，朱仲賢指出其實STEAM與舞台活動也很有關連，他說︰「舞台製作上也很講求（S）科學（T）科技、(E)工程、(A) 藝術、（M）數學的知識，將來等疫情緩和之後，可以安排學生參與大型活動製作，幫助學生開發多方面的潛能。」

至於迎來新的合作伙伴，從事活動製作多年的「仁美清敘」主席程瑤表示︰「以前經常同Carmen分享活動製作上嘅趣事，估唔到現在有機會一齊合作，佢有好多新想法。」問及未來大計，他們透露將於短期內在維園製作一個大型公眾活動，他們期待一同攜手將新科技及創新設計元素，帶給觀眾耳目一新的感覺，這樣才算是成功的活動製作。