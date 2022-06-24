呂良偉侄女呂晨曦北上做女一 曾參加ViuTV選美活動

呂晨曦在內地發展越做越好。

內地最近冒升一顆廣受矚目的新星呂晨曦，在競爭激烈的演藝圈中憑出眾外表闖出名堂，近日更成為新片《極速狂飊之彎道之王》女主角，於芸芸美女當中脫頴而出。

呂晨曦容貌秀麗，條件甚佳，原來亦非等閒之輩，曾入讀無綫藝訓班兩年，受過專業培訓，並非光靠外表成名，而她更有另一個身份，就是呂良偉的親侄女！據知呂晨曦由細到大都係靚女，自小已被親友建議參加選美，2016年她參加viuTV的選美真人騷「美選D.n.A」，不過並無正式入行，繼續學業，期間接演朋友的微電影，漸漸對幕前演出培養出興趣。兩年後入讀無綫藝訓班，畢業後，獲得不少演出機會，藉此磨練演技累積經驗，為投身演藝事業打下良好基礎。

呂晨曦與呂良偉在《上海灘之風雲正道》有對手戲。

兩年前，呂晨曦在伯父呂良偉鼓勵及引薦下，往內地發展，演出機會不絕，大獲好評，最近接拍電影《極速狂飊之彎道之王》出任女一。

呂晨曦(右二)與家人一起合照。

對於侄女在演藝圈發展，呂良偉是完全支持，他的支持堅定了晨曦在幕前演出的決心；呂哥希望她努力打好基礎，除加強演技方面磨練，亦須學習如何處理人際關係，未來會專注內地發展，希望觀眾透過她的演出，認識及接受這位藝壇新秀。晨曦亦表示會努力練好普通話，更好地適應當地的生活及參與演出。