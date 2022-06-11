Justin Bieber驚爆面癱　罹患罕見疾病臉歪嘴斜巡迴個唱急煞停

加拿大流行歌手Justin Bieber（又譯小賈斯汀），2010憑一首《Baby》熱爆全球，MV在YouTube至今已累積27億點擊，原定即將展開預計130場的世界巡演，日前以患病為由宣布取消巡演行程。及至6月10日（加拿大時間）上載影片，驚爆患上罕見疾病顏面神經失調，片段不時翻白眼和抽動，情況令人憂心。

Justin Bieber原定即將展開預計130場的世界巡演。（IG：@justinbieber）

「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt syndrome，又譯作「雷姆塞韓特氏綜合症」）引起的面部麻痺，是帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）的併發症。Justin Bieber於片中表示：「我想向大家更新到底發生了什麼事，顯然你們應該看到我的臉，我有『拉姆齊亨特綜合症』（Ramsey Hunt syndrome），它來自攻擊我耳朵與顏面神經的病毒，造成我的臉部麻痺，現在右臉完全麻痺，因為取消個唱行程讓歌迷們感到沮喪，我顯然無法上台演出，你們能看到情況有多嚴重。」

Justin Bieber透露右臉完全麻痺情況嚴重。（IG：@justinbieber）

拉姆齊亨特綜合症佔所有面部癱瘓個案12%，其病徵及所造成的後果較「貝爾氏麻痺」嚴重。病徵有神經麻痺、臉歪嘴斜、暈眩及耳痛等，發病的3天內是黃金治療期，免疫力較差的人較容易受感染。此病的復元機會較低。但若治療及時，可減低面部永久麻痺及失聰的風險。如果能在病發72小時內獲處方抗病毒藥（例如阿昔洛韋，acyclovir/aciclovir）及皮質類固醇（例如潑尼松，prednisone），大約四分之三的患者可完全復原。

Justin Bieber指自己進食出現困難相當沮喪。（IG：@justinbieber）

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