Justin Bieber患病顏面神經失調　官恩娜波多野結衣都曾面癱

加拿大歌手Justin Bieber 6月10日驚爆患上「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt syndrome，又譯作「雷姆塞韓特氏綜合症」），導致顏面神經失調右邊臉癱，讓人相當憂心。其實中外有不少明星都曾經遇上面癱，大部分都無奈叫停工作休養。當中包括安祖蓮娜祖莉、波多野結衣、官恩娜、李璨琛、張達倫、羅家英、寶珮如、李明蔚、蔡康永等。

Justin Bieber驚爆面癱 罹患罕見疾病臉歪嘴斜巡迴個唱急煞停

官恩娜

14年9月16日，官恩娜（Ella ）證實患上貝爾氏麻痹症，右半邊臉肌肉癱瘓，出席活動時喊住透露一邊面郁唔到、想笑又笑唔到、隻眼又眨唔到。（資料圖片）

2014年9月Ella官恩娜證實患上貝爾氏麻痹症，右半邊臉肌肉癱瘓，出席活動時喊住透露一邊面郁唔到、想笑又笑唔到、隻眼又眨唔到，除了要服食高劑量類固醇外，在晚上睡覺時還要用手術膠紙把眼黏合起來才能入睡。

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波多野結衣

波多野結衣喺Twitter透露自己患上「顏面神經麻痺」。（波多野結衣Twitter）

2021年2月日本女優波多野結衣於Twitter表示自己面部不適，診斷疑似「顏面神經麻痺」，目前舌頭有麻痹感覺，只有右邊面郁到，左眼無法緊閉，令對眼好乾不停流眼淚，而左邊鼻孔亦無法控制鼻水流出。波多野結衣話自己接受類固醇治療，亦因此導致免疫力變低要留家休養。

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寶珮如

2021年7月，寶珮如因為鼻竇細菌感染引致三叉神經麻痺面癱，她在社交平台上傳半遮臉的照片，留言說：「大家千萬唔好忽視感冒鼻塞，原來鼻竇細菌感染引起三叉神經急性發炎會引致面癱，求主耶穌與我同行打勝仗。#一波未平一波又起 #鼻竇炎 #麻痺 #手術 #好討厭食藥 #類固醇抗生素 #活在當下 #為自己加油」。

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李璨琛

雖然病已好九成，但可能心理作用，琛仔笑言久不久亦覺得左邊臉有「戚戚」下的感覺。（葉志明 攝）

李璨琛曾經喺接受《香港01》訪問時話：「04年喺電視台做緊歐洲國家盃主持時，突然間個嘴合不上，係食麵飲湯會漏出來嗰種。照鏡發覺左邊臉全部唔識郁，到醫院檢查後，證實患上貝爾氏麻痺症，是濾性病毒入侵中樞神經，從而影響控制面部那條神經線。醫生說有人會完全康復，有人好得兩成，好彩的會有7成。心想︰『不是吧！下半世就是這樣面歪？豈不是玩完？』」由於簽了合約，工作還得繼續，左邊面面癱期間，仍奮力去講波。「真的好辛苦，發音都發不到，簡單的眨眼動作又做不來，睡覺要用手蓋住。」

張達倫

張達倫曾經受到三叉神經感染折磨，最後靠中醫針灸治好，現在亦會不定時覆診，左面肌肉有時亦會不受控。（影片截圖）

張達倫入行初期亦曾患上面癱：「我記得喺有日突然瞓醒，塊面痺痺哋、怪怪哋，然後隔咗兩日塊面冇咗力，即刻去睇西醫，佢話我三叉神經入咗細菌感染，真係唔知咩原因。試過非常痛，塊面好似被火燒咁樣，好彩嗰陣啱啱入行，做嘅多數企喺後面，痛到要即劇返屋企瞓喺度，好辛苦，痛到唔識形容，左邊塊面冇咗力，所以係咁流口水，有時飲水，塊面Hold唔到力，一邊飲就一邊喺左邊漏，駛咗幾多錢都計唔到，因為又睇西醫、中醫、針灸，嗰陣西醫就食類固醇，但就攪到成個人好肥、好腫，後尾搵咗萬全堂嘅錢太幫我針灸，就醫好咗，其實而家一有少少事我都搵佢，佢好幫我，佢叫我塊面唔好吹風，冷氣又唔好對住，同埋而家我都有少少大細眼，都有影響㗎，希望愈來愈好啦，因為會限制咗我做戲嘅表情。」